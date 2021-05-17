Россия проиграла Корее в первом матче чемпионата мира среди смешанных пар

Сборная России уступила команде Южной Кореи в стартовом матче чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар, который проходит в Шотландия.

Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли сопернику в экстра-энде со счетом 5:6 (0:1, 1:0, 0:1, 3:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1).

Отметим, что национальные команды, занявшие первые семь мест на ЧМ, напрямую отберутся на ОИ–2022. Если в их число попадет сборная Китая, то отбор пройдет также сборная, которая станет на турнире восьмой.

Напомним, что ранее женская сборная России завоевала серебро чемпионата мира.