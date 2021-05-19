Команда России одержала первую победу на чемпионате мира среди смешанных пар, обыграв шотландцев

Команда России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар в шотландском Абердине.

Анастасия Москалева и Александр Еремин обыграли шотландцев Дженнифер Доддс и Брюса Муата со счетом 7:6.

После четырех матчей россияне с одной победой и тремя поражениями делят восьмое и девятое места со сборной Австралии в группе A. Шотландцы ранее одержали три победы в трех играх.

В плей-офф выйдут три лучшие команды.

Сегодня вечером Россия сыграет с Австралией. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.