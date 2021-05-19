Команда России одержала первую победу на чемпионате мира среди смешанных пар, обыграв шотландцев

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Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Краснодар-мол. 1 Рубин-мол. 0 П1 2.75 Х 1.60 П2 8.10
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Тамбов-мол. 0 Уфа-мол. 1
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Чертаново-мол. 2 УОР №5 2 П1 2.33 Х 3.80 П2 2.45
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Арсенал-мол. 0 Академия футбо 0
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Динамо-мол. 1 Урал-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Химки-мол. 0 Ротор-мол. 0 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.70
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Спартак-мол. 0 Строгино-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Ростов-мол. 0 Локомотив-мол. 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.55
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Ахмат-мол. 0 ЦСКА-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Сочи-мол. 0 Зенит-мол. 0 П1 3.90 Х 4.10 П2 1.81
Португалия - Сегунда 18:00 Бенфика Б 0 Порту Б 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.66
Португалия - Сегунда 18:00 Эшторил 0 Мафра 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 5.20
Португалия - Сегунда 18:00 Кова-да-Пиедад 0 Каза Пия 0
Португалия - Сегунда 18:00 Варзим 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Сегунда 18:00 Академику 0 Ковильян 0
Португалия - Сегунда 18:00 Арока 0 Шавиш 0
Португалия - Сегунда 18:00 Фейренсе 0 Пенафиел 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 4.60
Англия - Первая лига 20:00 Линкольн Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 20:00 Ньюкасл Юнайте 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 20:00 Тоттенхэм Хотс 0 Астон Вилла 0 П1 1.54 Х 4.70 П2 5.70
Англия - Премьер-лига 20:00 Эвертон 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.82 Х 3.70 П2 4.60
Испания - Сегунда 20:00 УД Логроньес 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.40
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Сабадель 0 П1 2.23 Х 2.90 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Кристал Пэлас 0 Арсенал 0 П1 6.10 Х 4.50 П2 1.54
Кубок Италии 22:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 22:15 Вест Бромвич А 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 5.30 Х 4.30 П2 1.63
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Ливерпуль 0 П1 11.5 Х 6.20 П2 1.27
Испания - Сегунда 22:30 Мирандес 0 Леганес 0 П1 4.60 Х 3.30 П2 1.90
Испания - Сегунда 22:30 Тенерифе 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 2.90 П2 2.45
19 мая 13:07
автор: Виктор Шарафудинов

Команда России одержала первую победу на чемпионате мира среди смешанных пар, обыграв шотландцев

Ранее россияне потерпели три поражения.

Команда России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар в шотландском Абердине.

Анастасия Москалева и Александр Еремин обыграли шотландцев Дженнифер Доддс и Брюса Муата со счетом 7:6.

После четырех матчей россияне с одной победой и тремя поражениями делят восьмое и девятое места со сборной Австралии в группе A. Шотландцы ранее одержали три победы в трех играх.

В плей-офф выйдут три лучшие команды.

Сегодня вечером Россия сыграет с Австралией. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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