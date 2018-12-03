Киберспортивный календарь: что посмотреть в декабре

Киберспорт 03 декабря 2018 18:25 Автор: Новиков Иван

Последний месяц уходящего года украсят несколько ярких турниров самого разного уровня

Квалификации Bucharest Minor (Dota 2)

— 3-5 декабря, онлайн

В эти дни в шести основных регионах проходят отборочные соревнования к майнор-турниру по Dota 2. Напоминаем, по правилам сезона 2018/19 в них участвуют только те коллективы, которые ранее не смогли попасть на мейджор в Чунцин.

Однако состав The Bucharest Minor может приятно удивить — за путевки на второй по значимости международный турнир Pro Circuit сражаются чемпионы мира OG, а также участники первого мейджора Gambit и обновленный состав Mineski.

В СНГ-регионе за единственный слот борьбу поведут четыре коллектива. Помимо Gambit Esports, путевку в Бухарест может заполучить второй состав Team Empire, а также призеры TI8 Winstike или новички Nemiga.

ESL Pro League Season 8 (CS:GO)

— 4-9 декабря. Оденсе, Дания

— Призовой фонд: $750,000

А уже завтра к экранам прильнут поклонники Counter-Strike. Финал очередного сезона лиги от Electronic Sports League станет последним крупным чемпионатом года, поэтому внимание к нему будет особое.

Крупный призовой фонд разыграют лучшие команды региональных онлайн-дивизионов. Так, Старый Свет представит семь коллективов, в том числе Natus Vincere и HellRaisers. Внимание западных болельщиков будет обращено на Astralis, Team Liquid и MiBR — именно эти коллективы считают основными претендентами на победу.

All-Star 2018 (League of Legends)

— 6-8 декабря. Лас-Вегас, США

Сезон в Лиге Легенд уже завершен, однако разработчики Riot Games вместе с самыми известными игроками и комментаторами готовы подарить фанатам LoL еще одно шоу. Три дня подряд выбранные сообществом представители регионов (от СНГ в Америку отправятся игроки Gambit Kira и Diamondprox, а также Юрий «FlashInTheNight» Шиленков) будут выявлять лучших в самых нестандартных и необычных режимах — веселье и яркие эмоции гарантированы.

Global Loot League Season 3 (PUBG)

— 6-8 декабря. Стокгольм, Швеция

— Призовой фонд: $100,000

А в Стокгольме в четверг стартует коммерческий турнир по «королевской битве» PUBG. 16 коллективов, среди которых три представителя СНГ, были определены в результате баталий в региональных лигах, и теперь разыграют сто тысяч долларов в формате LAN-турнира. Всего будет сыграно 15 матчей.

MegaFon Winter Clash (Dota 2)

— 7-9 декабря. Москва, Россия

— Призовой фонд: $300,000

После завершения квалификаций на DPC-турниры команды по Dota 2 уйдут на небольшой отпуск. В зависимости от результатов коллективы сосредоточатся либо на работе над ошибками, либо на подготовке к январским стартам — поклонники соревновательной доты на полтора месяца останутся без матчей высшего уровня.

Частично спасти ситуацию может мини-турнир от организаторов EPICENTER. На этих выходных в столичном комплексе «Крокус Сити Холл» шесть команд мирового уровня разыграют внушительную сумму в $300,000.

Среди участников турнира мы увидим европейских грандов Team Liquid и Team Secret, лучшую пятерку Китая PSG.LGD, а также новую пятерку Романа «Resolut1on» Фоминка Forward и двух представителей СНГ — Virtus.pro и Natus Vincere.

Квалификация PUBG Europe League

— 10-16 декабря. Киев, Украина

Еще один важный турнир по PUBG примет на следующей неделе Киев. Отборочный чемпионат станет одним из первых шагов по переходу к новой соревновательной системе; десять лучших команд турнира дополнят список участников высшей лиги Старого Света.

Оставшиеся шесть мест займут приглашенные коллективы, уже доказавшие возможность играть на высшем уровне: Liquid, FaZe, Pittsburgh Knights, NiP, NaVi и Vitality. Уже в 2019 команды сразятся в первой стадии глобальной Лиги, в которой будут определяться участники чемпионата мира.

Winter Royale: North America (Fortnite)

— 11-12 декабря, онлайн

— Призовой фонд: $500,000

Любителям другой дисциплины в жанре «королевской битвы» мы советуем обратить внимание на крупнейший онлайн-турнир с участием лучших игроков США и Канады. Среди них — опытные ZexRow, FunkBomb и многие другие.

PLG Grand Slam 2018 (CS:GO)

— 12-15 декабря. Абу-Даби, ОАЭ

— Призовой фонд: $100,000

Довольно любопытный ивент состоится в Эмиратах на следующих выходных. Развитие киберспорта в новом регионе начали с одной из самых простых для понимания кибердисциплин, шутера Counter-Strike. Сразу три из 16 участников турнира представляют ОАЭ, также на PLG Grand Slam мы увидим коллективы из Австралии, Туниса, Китая и ЮАР. СНГ делегирует на турнир HR, AVANGAR и ForZe.

BLAST Pro Series (CS:GO)

— 14-15 декабря. Лиссабон, Португалия

— Призовой фонд: $250,000

Однако основное внимание поклонников легендарного шутера в следующий уик-энд будет сосредоточено на другом конце континента. Серия мини-турниров BLAST переезжает в Португалию, где главной интригой рискует стать противостояние Astralis и NaVi. Пусть ивент не так престижен, однако датчане после фиаско на домашнем этапе точно попытаются подтвердить статус лучшей команды мира.

Кубок России по киберспорту 2018

— 15-16 декабря, Тюмень

Календарный год завершается и в российском киберспорте. За две недели до праздников в Тюмени пройдет открытый Кубок страны, в рамках которого представители четырех различных дисциплин разыграют 3 500 000 рублей. По четыре финалиста определят сильнейших в Dota 2, Starcraft II, HearthStone и Clash Royale.

Это, кстати, не единственный турнир от Федерации компьютерного спорта — в декабре также пройдет чемпионат страны по интерактивному футболу (FIFA 19). 32 мастера мяча и геймпада, среди которых известные многим Сергей «kefir» Никифоров и Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, сразятся за миллион рублей.