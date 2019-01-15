Инквизиция Twitch: чем популярные стримеры не угодили медиаплатформе

Киберспорт 15 января 2019 21:40 Автор: Новиков Иван

Почему блокировка канала Андрея «Dread» Голубева на сервисе для трансляций Twitch не должна удивлять, и что означают последние тенденции видеохостинга

Сейчас Twitch – самый известный и, пожалуй, единственный популярный сервис для проведения онлайн-трансляций. Отсутствие конкурентов позволило видеоплатформе собрать лучших стримеров мира, а потому диктовать свои (местами жесткие) правила.

Последние месяцы Twitch все чаще мелькает в скандальных новостях, связанных с блокировкой того или иного канала. Повышение количества банов связывают с новыми правилами сообщества, опубликованными в феврале. С тех пор порядки на Твиче постоянно ужесточаются, а стримеры все чаще попадают под действие того или иного запрета – причем в большинстве случаев это происходит неосознанно.

В новых правилах уделяется особое внимание оскорблениям, разжиганию розни и производству контента сексуального характера. Последняя версия строжайше запрещает призывы к ненависти и проявление агрессии — харассментом Twitch считает дискриминацию не только по расовой принадлежности или сексуальной ориентации, но также по возрасту, состоянию здоровья и внешним особенностям.

При желании в действии большинства стримеров и зрителей также можно уличить в агрессивном поведении (любой контент или действия, которые направлены на запугивание, унижение, оскорбление или преследование других). Администрация сервиса подчеркивает, что объект притеснения при нарушении не важен – это может быть как стример или зритель, так и совершенно посторонний человек.

Дополнительной головной болью стримеров стала возложенная на них ответственность за зрителей канала. Twitch просит пресекать любые попытки нарушений со стороны сообщества; стример должен четко обозначить свою позицию и заблокировать пользователя, иначе сам рискует оказаться в бане.

Такие случаи, к слову, уже были – в августе экс-комментатор и тренер по League of Legends Ник «LS» де Сезаре слишком увлекся анализом обновления, что не заметил в чате своей трансляции спама двух корейских местоимений, по звучанию близких слову «nigga». Администрация приняла решение о блокировке канала.

Twitch занял жесткую позицию и не стесняется ее демонстрировать – больше всего это коснулось расовой и гендерной дискриминации. Игрок в Dota 2 Дэрил «iceiceice» Кох Пэй Ксян неудачно иронизировал над собой (мол, звучит как имя ниггера), в эфире его коллеги Майкла «ixmike88» Гэннама прозвучала расистская песня, а известный стример Trihex в шутку назвал друга словом, которым обычно оскорбляют геев.

Главной проблемой в этом случае становятся не сами рамки, а игнорирование контекста нарушения. Порой модераторам Twitch все равно, кто и в каких условиях произнес или написал запрещенное слово, а железное правило ставится выше простых человеческих стандартов.

Специалисты указывают, что действия администрации можно оправдать, хотя от сервиса для молодежи такого бюрократизма явно не ожидалось. Такая строгость в свободном интернет-пространстве стала полнейшей неожиданностью для стримеров, которые вынуждены подчиняться новым правилам в ущерб своему контенту.

Twitch давно потерял свою уникальность, свою душу, все дальше и дальше опускаясь в мир бюрократии и бизнеса. Это понятно, это ожидаемо, но это для всех участников. Я очень сильно жду появления конкурентов нынешним монополистам рынка игрового стриминга.

— Виталий «v1lat» Волочай, киберспортивный комментатор

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Не учитывает администрация видеосервиса также региональные особенности – русскоязычные стримеры, как выяснилось вчера, еще не привыкли к 30-дневным блокировкам за «пи****са» и «негра» (к слову, мат на стримах не запрещен). В русском языке эти и некоторые другие слова зачастую употребляют в другом значении, однако модерационный корпус эти оправдания не принимает.

В СССР термин «негр» имел нейтральное содержание и он используется в России до сих пор. Хотя правильнее все-таки говорить «чернокожие», а еще лучше «африканцы» или (в отношении жителей США) «афроамериканцы»

— доктор исторических наук Виктор Шнирельман (из интервью Meduza.io)

Другое указанное выше слово русские чаще употребляют наряду с другими оскорблениями, что администрация Twitch тоже предпочитает не замечать. Вернее, русскоязычный сегмент понять контекст способен, но большинство жалоб в последнее время рассматривает главный офис.

Заблокированные сервисом стримеры зачастую упоминают, что друзья в Twitch пытаются помочь и снять блокировку досрочно. Однако в большинстве случаев этого сделать не удается – объяснения русскоязычных коллег модераторов платформы, видимо, не впечатляют.

Моим словам навязали то, чего в них и в помине не было. Все, кто в курсе ситуации, полностью на моей стороне. Сделать с этим практически ничего, к сожалению, нельзя. Нашлись люди, которые не поленились переводить для репорта целый кусок стрима

— Игорь «guit88man» Фролов, стример

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А между тем страшное слово на букву «П» остается одной из самых популярных причин для блокировки русскоязычного канала. При этом за более серьезные проступки предусмотрены санкции помягче, что ставит модераторам Twitch еще один вопрос. Это замечает даже та часть сообщества, которая поддерживает полное соблюдение правил сервиса.

При детальном рассмотрении выясняется, что у Twitch достаточно проблем кроме использования запретных слов. К примеру, платформу давно облюбовали привлекательные девушки, изображение которых занимает больше места, чем транслируемая игра. Если стримерш и наказывают, то блокировкой на 3-10 дней, что получивших бан на месяц за запретное слово или картинку несказанно удивляет.

Причиной блока зачастую становятся злопыхатели — у меня канал на сутки улетал, я даже отменил показ клипов на стриме. Какой-то человек воткнул клип, где на огромном концерте девушка задрала футболку и было плохо, с пикселями, но видно оголенную грудь. Он сделал скриншот, пометил как репорт и я получил бан на сутки

— Виктор «GodHunt» Волков, комментатор (из интервью Dota2.ru)

Недавно на Twitch удалось вернуться даже Люку «MrDeadMoth» Мандею, который избил на стриме свою жену. Добиться повторной блокировки удалось лишь после волны возмущения в сообществе. И подобное не редкость.

Происходящее, впрочем, можно оправдать новыми тенденциями поведения в обществе – харассмент и расизм вызывают больший ажиотаж, чем некоторые другие правонарушения. Тем более, что для боссов Twitch из компании Amazon ситуация знакома; год назад главу Amazon Studios Роя Прайса отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Заменившей его Дженнифер Салки пришлось достаточно поработать, чтобы исправить репутацию компании и дочерних сервисов Amazon; нежелание руководства Twitch оказаться в центре очередного скандала из-за высказываний известного стримера, наверное, можно понять. Хотя русскоязычному сегменту это сделать куда труднее.

Румынская стримерша за демонстрацию своего тела получила три дня бана, а за время блокировки – партнерку от Twitch, позволяющую зарабатывать на своих стримах

Сейчас у стримеров Twitch.tv остается лишь два пути. Одни уже скорректировали свое поведение и вовсю пытаются следить за речью и чатом канала, хотя некоторые все равно получают 30-дневные блокировки подобно Jam или Dread. Контент, по признанию зрителей, от этого потерял в остроте, а страх получить новый бан слишком заметен и создает некоторое напряжение.

Однако единственная альтернатива – уход с платформы в ущерб доходам и количеству активных зрителей. У Twitch практически нет конкурентов, поэтому перебраться на Youtube или GoodGame рискуют лишь те, кто мириться с новыми порядками не желает из принципа, либо слишком уверен в верности своего коммьюнити. Таких, как выясняется немного.

Получается, чистая репутация обойдется Twitch лишь в пару процентов потерянного трафика. По крайней мере, пока на рынке стриминга не появится достойный соперник – а сейчас зрителям придется смириться с жесткими порядками и научиться воспринимать обновленный, полностью толерантный контент.

Неполный список заблокированных русскоязычных трансляций за последнее время:

— Илья «ALOHADANCE» Коробкин (нарушение авторских прав);

— Виталий «Arthas» Цаль (повторная блокировка, причина неизвестна);

— Глеб «y0nd» Важнов (бустинг);

— Александр «Jam» Коротков, комментатор RuHub (слово на «П»);

— Илья «IllidanSTR» Пивцаев, про-игрок в Dota 2 (слово на «П»);

— Евгений «guit88man» Фролов (слово на «П»);

— Андрей «Dread» Голубев (слово на «П»);

— Александр «tySEGALL» Хорохорин (слово на «П»);

— Евгений «Yozhik» Мостовик, игрок NAVI по FIFA (проявление ненависти);

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