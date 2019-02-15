Gambit против всех: Континентальная Лига по LoL возвращается в эфир

Киберспорт 15 февраля 2019 20:02 Автор: Новиков Иван

Завтра в Москве стартует главный чемпионат СНГ по League of Legends

Старт весеннего сплита Континентальной Лиги немного задержался относительно других региональных чемпионатов. Русскоязычный дивизион открывается последним, в то время как европейские и корейские команды уже успели сыграть почти половину регулярки.

Изменения в расписании, как оказалось, вызваны обновлением формата LCL. Теперь из «континенталки» невозможно вылететь – лига переходит на франшизную систему, а второй по значимости дивизион Лига Претендентов был устранен из-за недостаточно высокого уровня конкуренции. Теперь перед стартом нового сплита руководство LCL будет отбирать новых участников (если они вообще будут) с помощью заявки.

А перспектив у новых коллективов не так уж и много. Что тут говорить, если Gambit даже в компании старожил на протяжении нескольких сезонов удерживает статус главного фаворита и выигрывает все турниры в регионе СНГ?

Пошатнуть позиции российской команды не может даже собственный курс на омоложение; за два дня до Нового года Gambit объявили о подписании контракта с новым мидером xTyLk. Ему предстоит конкуренция за место в основе с опытным Kira, а вот предыдущий новичок команды Jestkui Max уже стал основным саппортом коллектива.

Говоря о наиболее масштабных переменах, стоит отметить полностью обновленный ростер Dragon Army. Менеджменту «драконов» удалось привлечь в команду трех полуфиналистов прошлого сплита в составе Just Alpha, а также игрока Skash из Vega и серба Stefan, ранее представлявшего турецкий Bursaspor. Организация и тренерский штаб уверяют, что состав способен поспорить за победу в Лиге.

Сами же Team Just пока в сложном положении; в новый интернациональный ростер (первый француз в Лиге!) вошли малоизвестные широкому кругу игроки, которые, судя по выступлениям в LCL Open Cup, пока друг к другу не притерлись.

Удачным межсезонье могут также назвать болельщики Vega Squadron; на том же групповом этапе LCL Open Cup пока одержаны четыре победы в четырех играх. Специалисты считают, что «акулы» могут навязать борьбу лидерам, и новый ростер (к примеру, AHaHaCiK и BOSS из Dragon Army) этом только способствует. В списке фаворитов числится также предыдущий победитель «регулярки» M19.

При таком раскладе попадание в зону плей-офф RoX или Elements Pro Gaming пока выглядит вариантом почти невозможным, однако раньше времени эти коллективы тянуть лапки вверх точно не будут. Тем более, что в обоих составах есть яркие игроки с опытом положительных результатов.

Главным же аутсайдером Лиги станет эксперимент от Vaevictis – организация воспользовалась тем, что команды после этого сезона не вылетают, и решилась на неожиданный ход. Организацию в ходе весеннего сплита будет представлять женская пятерка во главе с менеджером Ксенией «Trianna» Мещеряковой. Впрочем, кто знает; возможно, девушки еще не раз удивят конкурентов.

Регулярный сезон весеннего сплита Континентальной Лиги 2019 стартует уже завтра, 16 февраля. В течение пяти уик-эндов восемь коллективов проведут двухкруговой турнир, после которого четыре лучших команды отправятся в плей-офф. Победитель получит два миллиона рублей и путевку на турнир Mid-Invitational с участием сильнейших представителей всех основных регионов.

Матчи LCL можно будет посмотреть на телеканале «Е» или в Интернете с помощью сервиса Яндекс.Эфир, а также в студии LCL на Смольной улице Москвы (билеты доступны на официальном сайте).

Расписание первой недели Континентальной Лиги по LoL:

Фото — официальный сайт Riot Games RU, группа Vaevictis ВКонтакте