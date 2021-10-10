ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 17:00

Team Spirit заняла четвертое место в группе на The International 2021

Российская команда набрала по итогам группового этапа десять очков.

Team Spirit со счетом 2:0 переиграла SG e-sports в заключительном матче групповой стадии The International 2021 по Dota 2.

Таким образом, российский коллектив набрал десять очков в восьми встречах турнира и занял четвертую строчку в турнирной таблице группы В, уступив по результатам личных встреч также имеющим по десять баллов Team Secret с Vici Gaming.

Добавим, что матчи The International 10 возобновятся 12 октября. По результатам группового раунда турнир покинули SG e-sports и Thunder Predator, занявшие девятые места в своих группах.

Напомним, что The International 10 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
UFC Fight Night 194: Агапова одолела Мазо удушающим приемомКриштиану Роналду обновил европейский рекорд по числу матчей за сборнуюКХЛ пригрозила "Адмиралу" штрафомВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России"Легко объяснить": куда исчезла Кабаева?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика