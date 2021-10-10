Team Spirit заняла четвертое место в группе на The International 2021

Team Spirit со счетом 2:0 переиграла SG e-sports в заключительном матче групповой стадии The International 2021 по Dota 2.

Таким образом, российский коллектив набрал десять очков в восьми встречах турнира и занял четвертую строчку в турнирной таблице группы В, уступив по результатам личных встреч также имеющим по десять баллов Team Secret с Vici Gaming.

Добавим, что матчи The International 10 возобновятся 12 октября. По результатам группового раунда турнир покинули SG e-sports и Thunder Predator, занявшие девятые места в своих группах.

Напомним, что The International 10 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.