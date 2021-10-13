Virtus.pro вырвала победу у Vici Gaming и в полуфинале The International 10 встретится с PSG.LGD

Российская команда Virtus.pro со счетом 2:1 одержала победу над китайским клубом Vici Gaming в четвертьфинале на The International 10 по Dota 2.
В следующем раунде на турнире Virtus.pro сыграет против китайской PSG.LGD, ранее в среду обыгравшей Т1.
Vici Gaming опустилась в нижнюю сетку, где встретится с Evil Geniuses.
Добавим, в среду, 13 октября, во втором раунде нижней части российская команда Team Spirit сыграет против Fnatic. Матч пройдет 13 октября в 17:00 по московскому времени.
The International 10 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.