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15 октября 14:29
автор: Владислав Корегин

Ceb призвал фанатов не критиковать игрока Team Spirit за сообщение, написанное во время матча с OG

Сегодня российская команда обыграла своего соперника со счетом 2:0.

Игрок OG Себастьян Ceb Дебс после поражения от Теam Spirit на турнире The International 10 заявил, что болельщики не должны критиковать мидера российской команды Александра TORONTOTOKYO Хертека за его сообщение, написанное во время прошедшей игры.

Отметим, что представитель СНГ-коллектива написал в общий чат «ez game» после того, как он убил четырех игроков соперника во время одного из сражений на второй карте.

– Не стоит хейтить подшучивания в матче. Для молодых игроков победа над таким соперником, как OG, является ярким событием. При этом я уверен, что в такие моменты игроки не ставят своей целью оскорбить кого-то, поскольку все спортсмены уважают друг друга. Желаю удачи Team Spirit в будущем. Отлично сыграно, – написал Ceb на своей странице в Twitter.

Напомним, что в четвертом раунде нижней сетки плей-офф между собой сыграют две российских команды – Team Spirit и Virtus.pro. Их очная встреча состоится сегодня, 15 октября, в 16:00 мск.

Ceb объявил о завершении карьеры после поражения OG от Team Spirit на The International 10.

источник: «Советский спорт»
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