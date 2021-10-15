Team Spirit вышла в полуфинал нижней сетки плей-офф The International 10, обыграв Virtus.pro

Российская команда Team Spirit одержала победу над своими соотечественниками из Virtus.pro в матче четвертого раунда нижней сетки плей-офф турнира The International 2021.

Отметим, что по итогам трех сыгранных карт подопечные Ярослава Miposhka Найденова выиграли со счетом 2:1 (32:16, 15:34, 31:25).

Таким образом, сегодняшняя победа над «медведями» стала первой для Team Spirit в последних 30 очных встречах. Следующим соперником команды станет один из китайских коллективов – Invictus Gaming или Vici Gaming.

Напомним, что TI10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составляет 40 миллионов долларов.