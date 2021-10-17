Александр Головин - о победе Team Spirit: Понимаю, насколько было сложно выиграть The International

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал победу российской команды Team Spirit на турнире The International 2021 по Dota 2.

- Поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но я понимаю, насколько было сложно выиграть этот турнир, - приводит слова Головина «Чемпионат».

Напомним, что в гранд-финале The International 10 российская команда переиграла PSG.LGD из Китая со счетом 3:2.

Ранее команду поздравила сборная России по футболу.

Отметим, на групповом этапе российская команда, одержав пять побед и потерпев три поражения, с десятью очками заняла четвертое место в группе B. В первой встрече плей-офф Spirit уступила Invictus Gaming (1:2) и вылетела в нижнюю сетку, где по очереди одолела Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), IG (2:0) и Team Secret (2:1). На пути к решающему матчу PSG.LGD в верхней сетке победила T1 (2:1), VP (2:0) и Team Secret (2:0).