KaiR0N- официально покинул состав Virtus.pro

Пресс-служба организации Virtus.pro по CS:GO объявила об уходе из команды рифлера Александра KaiR0N- Анашкина.

Отмечается, что трудовое сотрудничество между сторонами было прекращено по обоюдному согласию сторон. При этом сам киберспортсмен в своих соцсетях заявил, что в данный момент является свободным агентом и готов выслушать предложения от других команд.

Напомним, что KaiR0N- пополнил состав VP в январе этого года, заменив Давида n0rb3r7 Даниеляна. Недавно «медведи» не смогли отобраться на последний мейджор в истории CS:GO – BLAST.tv Paris Major 2023.

Ранее стало известно, кто может стать игроком Virtus.pro в ближайшее время.