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Крупный патч для Dota 2 существенно увеличил шансы на победу определенных героев

Как изменились показатели винрейта
21 апреля 2023 16:20
автор: Максим Скороходов

В ночь на 21 апреля Valve выпустила крупный патч для Dota 2, значительно повлиявший на баланс игры.

Портал Dotabuff рассчитал, что данные изменения значительно увеличили шансы Phantom Lancer на победу, его винрейт поднялся на 13,01%.

На втором месте в топе получивших большее преимущество героев оказался Rikki (+9,56%), а на третьем Bristleback (+7,57), недалеко от него и Chen (+7,13%). Также винрейт увеличился у Queen of Pain (+4,75%), Elder Titan (+4,72%) и Alchemist (+4,68%).

Отметим, что патч 3.77 значительно изменил карту игры, которая увеличилась на 40% и была наполнена множеством локаций. Подробнее здесь.

источник: «Советский спорт»
Крупный патч для Dota 2 существенно увеличил шансы на победу определенных героев
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