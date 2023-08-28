Александр Жулин: киберспортсмены не заслуживают такого внимания, как фигуристы

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» чемпион мира и Европы в танцах на льду, Александр Жулин, на фоне возвращения российским киберспортсменам флага и гимна рассказал о своём отношении к данному виду спорта.

«Киберспорт – это некая разновидность спорта. Хотя что-то вернули, уже хорошо. Думаю, пока эти спортсмены не заслуживают такого повышенного внимания как, например, фигуристы. Это сложно назвать спортом, потому что там нет физических нагрузок. Пока для меня киберспорт - загадка», – сказал Жулин.

Напомним, Международная федерация киберспорта (IESF) отменила запрет на выступление российских команд на международных соревнованиях под национальным флагом и c гимном.