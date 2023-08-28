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Украина планирует обжаловать решение о возвращении флага российским киберспортсменам 

В понедельник, 28 августа, Международная федерация киберспорта вернула россиянам право выступать с государственной символикой на соревнованиях.
Украина планирует обжаловать решение о возвращении флага российским киберспортсменам 
28 августа 2023 21:47
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Представители Федерации киберспорта Украины (UESF) прокомментировали решение международной федерации разрешить киберспортсменам из России учавстовать в турнирах с флагом и гимном своей страны.

«Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах», – пишет пресс-служба UESF в своих соцсетях.

Также стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена подать апелляцию по этому решению в суд и рассчитывает на новое голосование по данному делу.

Ранее Международная федерация киберспорта (IESF) отменила запрет на выступление российских команд на международных соревнованиях под национальным флагом и c гимном.

источник: «Советский спорт»
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