Украина планирует обжаловать решение о возвращении флага российским киберспортсменам 

Представители Федерации киберспорта Украины (UESF) прокомментировали решение международной федерации разрешить киберспортсменам из России учавстовать в турнирах с флагом и гимном своей страны.

«Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах», – пишет пресс-служба UESF в своих соцсетях.

Также стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена подать апелляцию по этому решению в суд и рассчитывает на новое голосование по данному делу.

Ранее Международная федерация киберспорта (IESF) отменила запрет на выступление российских команд на международных соревнованиях под национальным флагом и c гимном.