Николай «Device» Ридтц побил рекорд по количеству наград MVP

Киберспорт 10 декабря 2018 15:07 Автор: Новиков Иван

Титул лучшего игрока ESL Pro League по CS:GO стал для датчанина седьмым за 2018 год

Игрок датской команды Astralis по CS:GO побил рекорд Кристофера «GeT_RiGhT» Алесунда (2013) и Александра «s1mple» Костылева (2018), которые за один календарный год шесть раз признавались MVP крупного турнира.

Всего в карьере Николая 12 медалей «лучшего игрока». Это — еще один рекорд, поскольку у ближайших преследователей в лице того же GeT_RiGht и Кэнни «kennyS» Шраба лишь по 10 наград от HLTV.

Впрочем, теоретически всего через неделю игрок Natus Vincere s1mple может повторить достижение Device в рамках португальского этапа BLAST Pro Series.