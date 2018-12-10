Николай «Device» Ридтц побил рекорд по количеству наград MVP - Советский спорт
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    • Киберспорт10 декабря 2018 15:07Автор: Новиков Иван

    Николай «Device» Ридтц побил рекорд по количеству наград MVP

    Титул лучшего игрока ESL Pro League по CS:GO стал для датчанина седьмым за 2018 год

    Игрок датской команды Astralis по CS:GO побил рекорд Кристофера «GeT_RiGhT» Алесунда (2013) и Александра «s1mple» Костылева (2018), которые за один календарный год шесть раз признавались MVP крупного турнира.

    Всего в карьере Николая 12 медалей «лучшего игрока». Это — еще один рекорд, поскольку у ближайших преследователей в лице того же GeT_RiGht и Кэнни «kennyS» Шраба лишь по 10 наград от HLTV.

    Впрочем, теоретически всего через неделю игрок Natus Vincere s1mple может повторить достижение Device в рамках португальского этапа BLAST Pro Series.

    #Киберспорт#Counter-Strike: Global Offensive#CS:GO#Astralis#Николай «Device» Ридтц
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