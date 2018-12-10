Геймеров удивили политика возврата игр и цены в Epic Games Store - Советский спорт
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    • Киберспорт10 декабря 2018 15:50Автор: Новиков Иван

    Геймеров удивили политика возврата игр и цены в Epic Games Store

    Некоторые продукты стоят в разы больше, чем в Steam, а правила площадки нарушают Европейский регламент о персональных данных

    Пользователи оказались неприятно удивлены работой новой площадки для распространения игр Epic Games Store от авторов Fortnite. Для того, чтобы вернуть деньги за неработающую игру, геймеру придется предоставить значительный объем данных, в том числе IP, место покупки, четыре последних цифры банковской карты и ники аккаунтов в привязанных сервисах Steam, PlayStation и Twitch.

    Сообщается, что такие правила могут нарушить до 12 пунктов GDPR (Европейского регламента о персональных данных пользователей). Кроме того, это банально неудобно для большинства игроков, о чем последние уже сообщают на различных форумах.

    Кроме того, из-за автоматической конвертации валют (Epic Games Store поддерживает только несколько самых популярных) цены на игры могут в три раза превышать аналогичные в Steam. К примеру, Hello Neighbor: Hide and Seek предлагается купить за 1399 рублей, тогда как Гейб Ньюэлл предлагает тот же комплект за 515 рублей.

    #Киберспорт#Epic Games
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