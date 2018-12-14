На гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмень приехали участники из семи стран - Советский спорт
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    • Киберспорт14 декабря 2018 18:48

    На гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмень приехали участники из семи стран

    Вчисло финалистов вошли представители России, Сербии, Китая, Хорватии, Беларуси, Казахстана и Украины.

    В выходные, 15 и 16 декабря, в Тюмени пройдет гранд-финал Открытого Кубка России по киберспорту 2018. «На право проведения этого турнира претендовали несколько крупных городов, но в Тюмени мы нашли площадку, которая способна вместить большое количество зрителей и обладает всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, значительную роль сыграла поддержка со стороны правительства региона», – сообщил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной гранд-финалу Кубка России по киберспорту 2018, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

    Он отметил, что Кубок России по киберспорту дает игрокам из любого региона страны или из-за рубежа возможность начать профессиональную карьеру и сообщить о себе всему киберспортивному сообществу. Кроме того, это одно из самых массовых соревнований в российском киберспорте: в отборочном этапе 2018 года приняли участие более 27 000 человек.

    Также со следующего года обладатели спортивного разряда по киберспорту будут иметь доступ к программе лояльности ФКС России (смогут получать скидки от партнеров федерации и участвовать в закрытых турнирах). В Тюменской области такую возможность пока имеет только Анатолий Десятов, которому на пресс-конференции вручили II разряд.

    #Киберспорт
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