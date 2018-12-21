TACO и Zews примкнули к MIBR

Как сообщил менеджер Team Liquid, решение о переходе было принято еще до ESL Pro League
Эпитасио «TACO» де Мело и Вилтон «zews» Прадо подписали контракты с бразильской командой MIBR. Первый займет место Джейка «Stewie2k» Йипа, который присоединится к Team Liquid.
В то же время Джейк перейдет в Team Liquid.
Состав MIBR по Counter-Strike:
— Габриэль «FalleN» Толедо;
— Фернандо «fer» Альваренга;
— Марсело «coldzera» Давид;
— Тарик «tarik» Целик;
— Эпитасио «TACO» де Мело;
— Вилтон «zews» Прадо (тренер).