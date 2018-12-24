Киберспорт 24 декабря 2018 13:14 Автор: Новиков Иван

Антон «klenoff» Кленов победил на чемпионате России по интерактивному футболу FIFA 19

За призовой фонд в 1 миллион рублей боролись лучшие киберфутболисты России, представляющие как киберспортивные организации, так и футбольные клубы.