Антон «klenoff» Кленов победил на чемпионате России по интерактивному футболу FIFA 19

За призовой фонд в 1 миллион рублей боролись лучшие киберфутболисты России, представляющие как киберспортивные организации, так и футбольные клубы.
22-23 декабря в Москве прошёл гранд-финал чемпионата России по интерактивному футболу (FIFA19), организованного Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России.
В финале чемпионата встретились киберспортсмены двух футбольных клубов – Антон «klenoff» Кленов из «Динамо» и Роберт Ufenok77 Фахретдинов из «Локомотива». Сильнее оказался представитель бело-голубых, обыгравший «жеезнодорожника» со счётом 3:2.
В матче за третье место Даниил «Abeldos» Абельдяев (Nova eSports) обыграл Артема «AfanGess» Афанасьева (forZe, «Спартак»).