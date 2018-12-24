Антон «klenoff» Кленов победил на чемпионате России по интерактивному футболу FIFA 19 - Советский спорт
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    • Киберспорт24 декабря 2018 13:14Автор: Новиков Иван

    Антон «klenoff» Кленов победил на чемпионате России по интерактивному футболу FIFA 19

    За призовой фонд в 1 миллион рублей боролись лучшие киберфутболисты России, представляющие как киберспортивные организации, так и футбольные клубы. 

    22-23 декабря в Москве прошёл гранд-финал чемпионата России по интерактивному футболу (FIFA19), организованного Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России.

    В финале чемпионата встретились киберспортсмены двух футбольных клубов – Антон «klenoff» Кленов из «Динамо» и Роберт Ufenok77 Фахретдинов из «Локомотива». Сильнее оказался представитель бело-голубых, обыгравший «жеезнодорожника» со счётом 3:2.

    В матче за третье место Даниил «Abeldos» Абельдяев (Nova eSports) обыграл Артема «AfanGess» Афанасьева (forZe, «Спартак»).

    #Киберспорт#FIFA 19#ФКС России
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