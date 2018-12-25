Артем «fng» Баршак перешел в Gambit Dota 2

Киберспорт 25 декабря 2018 18:44 Автор: Новиков Иван

Известный капитан вместе с Александром «Immersion» Хмелевским будет играть за Gambit на правах аренды

Сообщается, что два саппорта заменят в основном составе Рината «KingR» Абдуллина и Ивана «VANSKOR» Скорохода, которые продолжат тренироваться с командой и участвовать в медийных активностях команды.

Артем «fng» Баршак, ранее выступавший за Team Spirit, принял решение сменить команду из-за неудовлетворительных результатов — за первую часть сезона «драконы» не отобрались ни на один турнир серии Pro Circuit. «Я чувствовал, что данная ситуация слишком сильно мне напоминает то, что происходило со мной в предыдущих ростерах. Поэтому я решил, что стоит сменить обстановку и начать некое движение», сообщил Артем.

Fng и Immersion присоединились к Gambit на правах аренды, длительность соглашения не сообщается. Первые игры обновленный состав проведет в рамках группового этапа Weplay! Winter Madness 27 декабря. В январе Gambit Esports сыграет на The Bucharest Minor.