FaZe Clan CS:GO покинул главный тренер

Роберт «RobbaN» Дальстрём перейдет на другую должность в той же организации
Команда FaZe Clan сообщила, что Роберт «RobbaN» Дальстрём больше не занимает пост тренера состава по Counter-Strike: Global Offensive. Это связано с рождением в его семье второго ребенка — шведский специалист больше не может посещать турниры вместе с игроками.
Сообщается, что RobbaN останется в FaZe Clan и займет другую должность в структуре клуба. Имя нового тренера пока неизвестно.
Состав FaZe Clan по CS:GO:
— Ховард «rain» Найгард;
— Никола «NiKo» Ковач;
— Ладислав «GuardiaN» Ковач;
— Олоф «olofmeister» Кайбьер;
— ???
— ??? (тренер).