FaZe Clan CS:GO покинул главный тренер

Киберспорт 06 января 2019 16:13 Автор: Новиков Иван

Роберт «RobbaN» Дальстрём перейдет на другую должность в той же организации

Команда FaZe Clan сообщила, что Роберт «RobbaN» Дальстрём больше не занимает пост тренера состава по Counter-Strike: Global Offensive. Это связано с рождением в его семье второго ребенка — шведский специалист больше не может посещать турниры вместе с игроками.

Сообщается, что RobbaN останется в FaZe Clan и займет другую должность в структуре клуба. Имя нового тренера пока неизвестно.

Состав FaZe Clan по CS:GO:

— Ховард «rain» Найгард;

— Никола «NiKo» Ковач;

— Ладислав «GuardiaN» Ковач;

— Олоф «olofmeister» Кайбьер;

— ???

— ??? (тренер).