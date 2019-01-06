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Киберспорт06 января 2019 16:13Автор: Новиков Иван

FaZe Clan CS:GO покинул главный тренер

Роберт «RobbaN» Дальстрём перейдет на другую должность в той же организации

Команда FaZe Clan сообщила, что Роберт «RobbaN» Дальстрём больше не занимает пост тренера состава по Counter-Strike: Global Offensive. Это связано с рождением в его семье второго ребенка — шведский специалист больше не может посещать турниры вместе с игроками.

Сообщается, что RobbaN останется в FaZe Clan и займет другую должность в структуре клуба. Имя нового тренера пока неизвестно.

Состав FaZe Clan по CS:GO:

— Ховард «rain» Найгард;
Никола «NiKo» Ковач;
Ладислав «GuardiaN» Ковач;
Олоф «olofmeister» Кайбьер;
— ???
— ??? (тренер).

#Киберспорт#Counter-Strike: Global Offensive#CS:GO#FaZe Clan
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