Winstrike вылетела с Overwatch Contenders

Киберспорт 10 января 2019 14:46 Автор: Новиков Иван

В четвертьфинале коллектив уступил Angry Titans

Единственная СНГ-команда в европейском дивизионе турнира Contenders по Overwatch (вторая по значимости лига после OWL) не смогла пройти в полуфинал третьего сезона. Вчера вечером в первом матче плей-офф Winstrike со счетом 2:3 проиграли Angry Titans.

Таким образом Winstrike завершают борьбу в этом сезоне, заняв 5-8 место и заработав $14,548. Полуфиналы пройдут сегодня вечером, финал европейского Overwatch Contenders запланирован на завтра.

Расписание решающих матчей Overwatch Contenders EU Season 3:

— 10 января, 20:00. Полуфинал, One.PoinT против Team Gigantti;

— 10 января, 22:00. Полуфинал, Samsung Morning Stars против Angry Titans;

— 11 января, 22:00. Финал.