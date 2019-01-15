Иван «ArtStyle» Антонов может стать тренером Winstrike по Dota 2

Киберспорт 15 января 2019 15:31 Автор: Новиков Иван

Об этом сообщил киберспортивный комментатор Виталий «v1lat» Волочай

Со ссылкой на собственные источники v1lat рассказал в соцсетях, что в составе Winstrike по Dota 2 возможны перемены. Основной саппорт Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко будет отправлен в запас, а его место займет Михаил «Misha» Агатов из Espada.

Кроме того, место главного тренера Евгения «Sh4dowehhh» Алексеева может занять экс-наставник Virtus.pro Иван «ArtStyle» Антонов.

Представители команд пока не отреагировали на данную информацию.