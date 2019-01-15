Антон Черепенников анонсировал завершение деятельности в киберспорте

Киберспорт 15 января 2019 19:18 Автор: Новиков Иван

Бизнесмен неразрывно был связан с СНГ-киберспортом последние 20 лет

Сооснователь холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал сделку по продаже акций немецкого киберспортивного клуба SK Gaming автоконцерну Daimler (бренд Mercedes-Benz) и футбольному клубу «Кёльн».

«Сегодняшняя сделка по продаже SK Gaming производителю автомобилей Mercedes стала знаковой не только для рынка, но и для меня. Ею я планирую завершить более чем 20-летний этап своих отношений с киберспортом», заявил Антон.

В 2011 году Антон Черепенников возродил популярную СНГ-команду Virtus.pro, а позже выступил сооснователем ESforce. В состав холдинга вошли команды Virtus.pro и SK Gaming, студия RuHub, турнирный оператор Epic Esports Events и другие проекты.

Сегодня ESforce подписал соглашение о продаже 67% акций немецкой мультигейминговой организации SK Gaming автомобильному концерну Daimler (бренд Mercedes-Benz) и футбольному клубу «Кёльн».