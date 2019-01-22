Riot Games представила анимационный ролик к началу сезона в League of Legends

Киберспорт 22 января 2019 17:40 Автор: Новиков Иван

Видеоролик «Пробуждение» приурочен к началу рангового сезона 24 января

Компания Riot Games представила новый анимационный ролик «ПРОБУЖДЕНИЕ», отмечающий скорый старт сезона-2019 в League of Legends: уже 24 января игроки со всего мира начнут восхождение к рангу Претендента.

Начало грядущего сезона станет одним из крупнейших в истории League of Legends как по числу изменений, так и по количеству нового контента. Игрокам станут доступны:

— обновленная ранговая система, включающая два новых ранга (Железо и Грандмастер) и уникальную визуальную стилистику;

— Сайлас, Сбросивший оковы – новый чемпион, способный похищать и применять абсолютные умения оппонентов;

— увлекательные игровые события, новые и обновленные игровые режимы.