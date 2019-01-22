Riot Games представила анимационный ролик к началу сезона в League of Legends - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Киберспорт22 января 2019 17:40Автор: Новиков Иван

Riot Games представила анимационный ролик к началу сезона в League of Legends

Видеоролик «Пробуждение» приурочен к началу рангового сезона 24 января

Компания Riot Games представила новый анимационный ролик «ПРОБУЖДЕНИЕ», отмечающий скорый старт сезона-2019 в League of Legends: уже 24 января игроки со всего мира начнут восхождение к рангу Претендента.

Начало грядущего сезона станет одним из крупнейших в истории League of Legends как по числу изменений, так и по количеству нового контента. Игрокам станут доступны:

— обновленная ранговая система, включающая два новых ранга (Железо и Грандмастер) и уникальную визуальную стилистику;
— Сайлас, Сбросивший оковы – новый чемпион, способный похищать и применять абсолютные умения оппонентов;
— увлекательные игровые события, новые и обновленные игровые режимы.

#Киберспорт
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта