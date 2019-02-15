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Киберспорт15 февраля 2019 09:15Автор: Новиков Иван

Team Spirit вылетела с IEM Katowice Major по CS:GO

Команда первой из представителей СНГ завершила борьбу на мировом первенстве

В матче третьего раунда предварительной стадии IEM Katowice Major российская команда Team Spirit оказалась слабее FURIA из Бразилии. На протяжении обеих карт представители Южной Америки выглядели увереннее – 16:9 на локации Mirage и 16:14 на Nuke позволяют бразильцам продолжить борьбу за выход в следующую стадию.

Третье подряд поражение «драконов» означает вылет с турнира. С аналогичным результатом IEM Katowice также покинет Grayhound Gaming из Австралии, в матче за право остаться на мейджоре уступившие Fnatic.

Сегодня, 15 февраля, в Катовице запланированы три матча четвертого раунда; путевки в следующий раунд мейджор-чемпионата разыграют коллективы со статистикой встреч 2-1. Игры предварительной стадии завершатся в воскресенье, 17 февраля.

IEM Katowice Major – крупнейший турнир по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, проходящий в Польше с 13 февраля по 3 марта. Коллективы разыграют миллион долларов и титул чемпиона мира по самому популярному киберспортивному шутеру.

#Киберспорт#Counter-Strike: Global Offensive#IEM Katowice
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