AVANGAR сыграет с TyLoo за место в групповом этапе IEM Katowice Major

Киберспорт 15 февраля 2019 09:33 Автор: Новиков Иван

Стали известны результаты жеребьевки четвертого этапа IEM Katowice Major

Сегодня, 15 февраля, на IEM Katowice Major в Катовице запланированы три матча предварительной стадии чемпионата. Путевки в следующий этап мейджора разыграют коллективы со статистикой встреч 2-1, среди которых два представителя СНГ-региона. Победители пройдут в групповую стадию и получат два лишних выходных, а проигравшие получат еще один шанс остаться на турнире в воскресенье.

Игровой день начнется в 15:00 по московскому времени, первыми победителя выявят французская пятерка Vitality и Vici Gaming из Китая. Через три с половиной часа пройдет матч между другой командой Побнебесной TyLoo и AVANGAR, а завершит пятничную программу противостояние российской Winstrike и ENCE.

В субботу организаторы мейджора проведут остальные матчи четвертого раунда, в которых между собой встретятся команды с разницей игр 1-2. Победители сыграют с неудачниками сегодняшнего дня в воскресенье, 17 февраля.

IEM Katowice Major, предварительная стадия. Четвертый этап

Пятница, 15 февраля:

15:00 — Vitality (Франция) против Vici Gaming (Китай);

18:30 — TyLoo (Китай) против AVANGAR (Казахстан);

22:00 — Winstrike (Россия) против ENCE (Финляндия).

Суббота, 16 февраля:

15:00 — Ninjas In Pyjamas (Швеция) против Vega Squadron (Россия);

18:30 — G2 (Франция) против Fnatic (Швеция);

22:00 — Cloud 9 (США) против FURIA (Бразилия).

IEM Katowice Major – крупнейший турнир по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, проходящий в Польше с 13 февраля по 3 марта. Коллективы разыграют миллион долларов и титул чемпиона мира по самому популярному киберспортивному шутеру.