Звезда киберспорта погибла в Москве

Звезда киберспорта Лилия Новикова трагически погибла в квартире родителей в Москве в ночь со вторника на среду, сообщает «Московский комсомолец».
Тело 26-летней девушки было обнаружено соседкой в ванне. По предварительной версии медиков, причиной смерти стал несчастный случай: Новикова могла поскользнуться.
Новикова была выпускницей МГТУ имени Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты». С юности она увлекалась киберспортивными играми: была капитаном нескольких команд в Dota и вела видеоблог, в котором выкладывала мастер-классы по игре в покер.
16 июня ей должно было исполниться 27 лет.
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