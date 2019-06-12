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12 июня 2019 20:43КиберспортЛипкин Антон

Звезда киберспорта погибла в Москве

Лилия Новикова играла в покер и была капитаном нескольких команд в Dota.

Звезда киберспорта Лилия Новикова трагически погибла в квартире родителей в Москве в ночь со вторника на среду, сообщает «Московский комсомолец».

Тело 26-летней девушки было обнаружено соседкой в ванне. По предварительной версии медиков, причиной смерти стал несчастный случай: Новикова могла поскользнуться.

Новикова была выпускницей МГТУ имени Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты». С юности она увлекалась киберспортивными играми: была капитаном нескольких команд в Dota и вела видеоблог, в котором выкладывала мастер-классы по игре в покер.

16 июня ей должно было исполниться 27 лет.

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