Кибербаскетбол в России признали официально Кибербаскетбол признан официальным видом спорта в России.

Развитие кибербаскетбола в нашей стране будет осуществляться на общероссийском уровне. Он признан официальным видом спорта, говорится на сайте РФБ.

Отмечается, что такое решение принято в соответствии с приказом Минспорта. «Теперь РФБ может официально проводить чемпионат России по этому виду спорта. А также готовить национальную сборную к выступлениям на международной арене», - сказано в сообщении.

Кибербаскетбол является видеоигрой. По данной дисциплине проводятся международные соревнования во многих странах мира.