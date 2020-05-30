FIFA 2020. Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции Российский футболист отыграл 25 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса.

Компания Electronic Arts опубликовала символическую сборную лиги 1 в FIFA 2020.

Примечательно, что в составе команды оказался полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший TOTS-карточку, которую можно выиграть в ограниченный период времени.

В основной состав символической сборной вошли шесть футболистов «ПСЖ». Среди них: Килиан Мбаппе, Неймар, Анхель Ди Мария, Тиаго Силва, Маркиньос и Марко Верратти. Самый высокий рейтинг – у Мбаппе и Неймара (98).

Добавим, что голкиперы Стив Манданда («Марсель») и Предраг Райкович («Реймс») признаны лучшими вратарями сезона.