FIFA 2020. Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции

Компания Electronic Arts опубликовала символическую сборную лиги 1 в FIFA 2020.
Примечательно, что в составе команды оказался полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший TOTS-карточку, которую можно выиграть в ограниченный период времени.
В основной состав символической сборной вошли шесть футболистов «ПСЖ». Среди них: Килиан Мбаппе, Неймар, Анхель Ди Мария, Тиаго Силва, Маркиньос и Марко Верратти. Самый высокий рейтинг – у Мбаппе и Неймара (98).
Добавим, что голкиперы Стив Манданда («Марсель») и Предраг Райкович («Реймс») признаны лучшими вратарями сезона.
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