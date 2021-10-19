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Формула E готовится к перезапуску
19 октября 21:41
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter ABB FIA Formula E

Формула E готовится к перезапуску

Серия меняет правила перед вводом новых машин в сезоне-2022/23.

НЕДОВОЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Новости Формулы E за последний год были очень тревожными для поклонников этой гоночной серии. О предстоящем уходе из чемпионата последовательно объявили три немецких производителя: «Ауди», БМВ и «Мерседес». В ближайшем сезоне количество команд в Формуле E сократилось до 11, а ситуация с составом участников через год остается совершенно непонятной.

«Ауди» уже покинула серию (хотя в чемпионате остается другой представитель концерна «Фольксваген» — марка «Порше»). БМВ сохраняет присутствие на сезон только в качестве поставщика силовых установок для команды «Андретти», с которой они вместе работали. Действующие обладатели титулов из «Мерседес» полностью свернут свою программу после сезона-2021/22.

Напомним, что ближайший сезон станет последним для автомобилей второго поколения Gen2. Уже через год в Формуле E появятся новые болиды Gen3 от компании Spark, которые смогут заезжать на пит-стопы для быстрой подзарядки. Оборудование для зарядки подготовит титульный спонсор серии ABB. Аккумуляторы же поставит Williams Advanced Engineering — подразделение группы компаний «Уильямс», в которую входит и одноименная команда Формулы 1.

Чрезмерная стандартизация, особенно в части аккумуляторов, и стала основной причиной ухода немецких производителей. Они видели в Формуле E полигон для обкатки и тестов некоторых новых технологий, чего серия не могла им предоставить в полной мере.

У организаторов чемпионата есть свои доводы, главный из которых экономия средств. Формула E заинтересована в относительно низком финансовом пороге входа для участников. Раздувание бюджетов может отпугнуть не только новичков, но и имеющихся производителей с меньшими возможностями.

Другой важной претензией к Формуле E в последние сезоны стала излишняя непредсказуемость результатов. На недавнем заседании Международного совета по автоспорту был утвержден ряд решений, которые должны помочь серии хотя бы частично решить эту проблему.

ПО ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ

Правила квалификации в Формуле E существенно изменились. Серия отказалась от системы четырех групп с шестью пилотами и финалом в виде суперпоула. Формат очень сильно критиковали, ведь по ходу заездов состояние трасс обычно существенно улучшалось. Это давало преимущество группам, выезжавшим позже.

Теперь участники будут разбиты на две группы по 11 гонщиков. Каждая получит по 10 минут на трассе. Количество кругов не ограничено, но гонщики должен проехать минимум один быстрый круг в течение первых пяти минут сессии.

В одну группу будут попадать пилоты, занимающие нечетные места в чемпионате, а в другую — четные. Но на первом этапе сезона в каждую попадет по одному гонщику от команды на их усмотрение.

Далее первые четыре гонщика из каждой группы продолжат дуэли по системе плей-офф. Они разыграют места с первого по восьмое на стартовой решетке. Остальные расположатся на позициях, начиная с девятой, причем порядок там будет зависеть от того, пилот из какой группы завоюет поул.

«Я рассчитываю, что борьба за звание чемпиона в итоге будет вестись меньшим количеством гонщиков, а не половиной пелотона, как мы видели в Берлине (на последнем этапе прошлого сезона — прим.), — оценил новые правила квалификации пилот «Мерседеса» Стоффель Вандорн в интервью The Race. — Из-за характера машин, трасс, плотной борьбы в пелотоне, будет по-прежнему сложно квалифицироваться впереди на стартовой решетке. И всегда будет определенный уровень непредсказуемости. Но при этом немного больше последовательности и более стабильный набор пилотов в лидерах на протяжении всего сезона».

Команды уже работают над симуляциями новых процедур, поскольку им чаще предстоит делать пит-стопы в боксах из-за новой системы квалификации. Также была сокращена длительность первой тренировки с 45 до 30 минут.

ГОНКИ МОГУТ СТАТЬ ДЛИННЕЕ

Формула E отказалась от правила ограничения расхода энергии в период, когда на трассе случилось происшествие. Теперь ко времени гонки будет добавляться 45 секунд на каждые 60 секунд, проведенных гонщиками под желтыми флагами или за машиной безопасности. Неполные минуты не компенсируются.

Это правило будет работать только до 40-й минуты из стандартной продолжительности гонки Формулы E, составляющей 45 минут + 1 круг. На 40-й минуте судьи будут давать информацию об оставшемся времени, примерно как футбольные арбитры в конце таймов. Всего может быть компенсировано не более 10 минут.

Изменения введены, чтобы избежать повторения скандала, случившегося в апреле на гонке в Валенсии. Тогда многим болидам после езды за машиной безопасности просто не хватило заряда, чтобы добраться до финиша.

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ

ФИА разрешила увеличить мощность нынешних машин Формулы E с 200 до 220 кВт в обычном режиме и с 235 до 250 кВт в режиме атаки. Напомним, чтобы активировать режим атаки, пилоту необходимо проехать в гонке по специально размеченному медленному участку на трассе.

В квалификации пилоты смогут использовать режим 220 кВт в группе и 250 кВт в плей-офф. Расход электроэнергии остается прежним — 52 кВт/ч.

Также ФИА хочет внедрить в Формулу E систему штрафов, аналогичную той, которая используется в Формуле 1. Если пилот набирает 12 баллов за год, то получит дисквалификацию на следующую гонку.

Эти реформы должны помочь облегчить переход Формулы E к новому регламенту. Сейчас серия вступает в критическую для себя стадию развития. Если в 2023 году электроформула не сделает шаг вперед, то ее будущее в мире автоспорта окажется под угрозой.

источник: «Советский спорт»
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