ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сидоркову не пустили в США. Россиянка закончила сезон досрочно
21 октября 21:53
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Instagram Ирины Сидорковой

Сидоркову не пустили в США. Россиянка закончила сезон досрочно

Российская участница W Series 18-летняя Ирина Сидоркова пропустит две финальные гонки сезона-2021. Она не смогла получить американскую визу и не примет участие на этапе в Остине.

Изначально на трассе Америк в Техасе должна была проходить только одна гонка женского формульного чемпионата, а финал сезона планировался через неделю в Мехико. Но когда Гран-при Мексики Ф1 был немного сдвинут по срокам, W Series тоже внесла коррективы в расписание. Женские заезды на автодроме братьев Родригес отменили, и две гонки решили провести в Остине.

Получить визу в США сейчас трудоемкий процесс для граждан всех стран, которым она требуется. И отказов достаточно много. По этой причине, например, последний этап сезона в «Формуле-3» заблаговременно перенесли из США в Сочи. А с W Series случились проблемы.

Подача заявлений на интервью в посольства США во многих местах расписана на много месяцев вперед, и Сидорковой пришлось отправиться за этим в Оман. Там тоже не обошлось без приключений. Из-за тропического шторма запись была перенесена, но позже интервью все же состоялась. В итоге российская гонщица получила отказ даже несмотря на статус NIE (National Interests Exemption), который дает приоритетное право на въезд в США.

Источник фото: Instagram Ирины Сидорковой

«На собеседовании единственный вопрос, который мне задали, был – почему я провела в Великобритании столько времени? Была на гоночных мероприятиях. Я – спортсмен, у меня контракт с английской организацией W Series. «Это странно», – сказали мне и отказали с уведомлением: «Вы не соответствуете требованиям для получения неиммиграционной визы в США в соответствии с разделом 214(b) Закона об иммиграции и гражданстве. Вы не продемонстрировали достаточно прочные семейные, социальные или экономические связи с местом вашего проживания, чтобы гарантировать, что ваш визит в Штаты будет временным...»

О, да! Просто мечтаю приехать на гонку и затеряться на американских задворках, чтобы пару лет помыть там посуду и полы и прикоснуться к американскому чуду. Интересно, а что про это думает Госдеп, который выдал мне, как и другим пилотам, статус NIE?» — эмоционально отреагировала Сидоркова в социальных сетях (позже пост был удален).

Чуть позже гонщица сообщила, что представители чемпионата, Формулы 1 и даже представители конгрессмена от штата Техас до последнего пытались решить вопрос. Но визу ей все-таки не выдали.

«Без гонок! Ну вот и все, мои гонки закончились! В визе в США мне отказано. Сначала на собеседовании в посольстве США в Омане, а потом, когда W Series, Ф1 и офис конгрессмена Маккола от штата Техас до последнего момента пытались решить этот вопрос (спасибо им за это огромное). У Госдепа нет уверенности, «что мое посещение США будет временным». Такое впервые в моей жизни и гоночной карьере. Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в свои тренировки. Хочу в заключение только еще раз сказать - я гонщик из России и горжусь этим! Буду продолжать, чего бы, это не стоило!» – написала Сидоркова в своем инстаграме.

Источник фото: Instagram Ирины Сидорковой

Бюрократия в итоге взяла верх, и лишила Ирину возможности побороться за кубки и призовые на трассе в Остине. Даже статус участницы престижного гоночного чемпионата не помог россиянке преодолеть барьеры формальностей для получения визы.

На данный момент Сидоркова занимает седьмое место в турнирной таблице W Series. Один этап на трассе Спа-Франкоршам Ирина уже пропускала из-за ложноположительного теста на коронавирус.

Месту Сидорковой в чемпионате на следующий сезон ничего не угрожает. Весной она была включена в академию W Series, которая гарантирует два года выступлений.

Источник фото: Instagram Ирины Сидорковой

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Витязь" не справился со "Спартаком"СКА разгромил "Куньлунь Ред Стар"Тренер Минеева назвал бессмысленным третий бой с ИсмаиловымЖуткая судьба экс-футболиста ЦСКА, которого считали гениемРусская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуЗвезда фильмов для взрослых не стала молчать про Дзюбу
«Удаленка» Рассказова, «адвокат дьявола» Черданцев и мама для Месси в обзоре мемов
Этот обзор посвящен поражениям «Спартака» в Лиге Европы, «Зенита» - в Лиге чемпионов и другим еврокубковым матчам.
30 кандидатов на «Золотой мяч»-2021: цифры и титулы Месси, Роналду, Левандовски, Мбаппе и всех-всех-всех
Все меньше времени остается до вручения престижной награды France Football - лучшему футболисту 2021 года. Церемония в Париже состоится 29 ноября, а претендуют на награду 30 игроков. В нашем видео мы представили каждого.
«Дзюба ни разу не зацепился за мяч — вот вам и разница с РПЛ». Наумов — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»
ий президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил «Плеймейкеру», почему «Зенит» проиграл в 3-м туре Лиги чемпионов «Ювентусу» (0:1).
Журналиста после матча с «Лестером» избил экс-глава спартаковской «Фратрии»: что произошло?
Неприятный инцидент случился после матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» (3:4) с журналистом РБК Александром Щеголевым.
«Если б Рассказов сдержал этого демона, то играл бы в АПЛ». Червиченко — о матче «Спартак» — «Лестер»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча 3-го тура Лиги Европы, в котором красно-белые уступили на своем поле со счетом 3:4.
Антирекорды «Спартака»: Дака забил красно-белым самые быстрые хет-трик и покер в истории Лиги Европы
23-летний нападающий «Лестер» Патсон Дака стал автором двух исторических достижений в матче 3-го тура Лиги Европы против «Спартака». А мы вспоминаем все хет-трики в ворота российских клубов в рамках этого турнира в нашей видеоподборке.
3:4 в матче «Спартака» и «Лестера» — уникальный счет? Судя по ставкам, вовсе нет
В БК «Лига Ставок» 20 октября были зарегистрированы крупные и любопытные выигрыши по пари на матч 3-го тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Тарасенко и Барбашев сорвали куш в Вегасе. Как русские вывели «Сент-Луис» в лидеры НХЛ
Голы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева принесли «Сент-Луису» гостевую победу над «Вегасом» (3:1) и первое место в таблице Западной конференции.
Увы, это потолок «Зенита». Как чемпион России держался 85 минут, но все равно проиграл «Ювентусу»
В матче Лиги чемпионов питерцы уступили туринскому клубу 0:1 и серьезно осложнили себе борьбу за выход в плей-офф.
Киевская вакцина для «Барселоны». Как победа над «Динамо» отменила похороны каталонского суперклуба
Гол опытнейшего центрального защитника Жерара Пике принес «Барселоне» победу в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика