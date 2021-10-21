Сидоркову не пустили в США. Россиянка закончила сезон досрочно

Изначально на трассе Америк в Техасе должна была проходить только одна гонка женского формульного чемпионата, а финал сезона планировался через неделю в Мехико. Но когда Гран-при Мексики Ф1 был немного сдвинут по срокам, W Series тоже внесла коррективы в расписание. Женские заезды на автодроме братьев Родригес отменили, и две гонки решили провести в Остине.

Получить визу в США сейчас трудоемкий процесс для граждан всех стран, которым она требуется. И отказов достаточно много. По этой причине, например, последний этап сезона в «Формуле-3» заблаговременно перенесли из США в Сочи. А с W Series случились проблемы.

Подача заявлений на интервью в посольства США во многих местах расписана на много месяцев вперед, и Сидорковой пришлось отправиться за этим в Оман. Там тоже не обошлось без приключений. Из-за тропического шторма запись была перенесена, но позже интервью все же состоялась. В итоге российская гонщица получила отказ даже несмотря на статус NIE (National Interests Exemption), который дает приоритетное право на въезд в США.

Источник фото: Instagram Ирины Сидорковой

«На собеседовании единственный вопрос, который мне задали, был – почему я провела в Великобритании столько времени? Была на гоночных мероприятиях. Я – спортсмен, у меня контракт с английской организацией W Series. «Это странно», – сказали мне и отказали с уведомлением: «Вы не соответствуете требованиям для получения неиммиграционной визы в США в соответствии с разделом 214(b) Закона об иммиграции и гражданстве. Вы не продемонстрировали достаточно прочные семейные, социальные или экономические связи с местом вашего проживания, чтобы гарантировать, что ваш визит в Штаты будет временным...»

О, да! Просто мечтаю приехать на гонку и затеряться на американских задворках, чтобы пару лет помыть там посуду и полы и прикоснуться к американскому чуду. Интересно, а что про это думает Госдеп, который выдал мне, как и другим пилотам, статус NIE?» — эмоционально отреагировала Сидоркова в социальных сетях (позже пост был удален).