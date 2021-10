Кочки и шины. Как «Ред Булл» обыграл «Мерседес» в Остине

Перед этапом в Остине много обсуждалась инновационная система задней подвески «Мерседеса», которая была замечена еще в Турции. Она вызвала вопросы у «Ред Булла», но судя по всему немецкая команда сделала все в рамках технического регламента.

Из-за изменения положения задней подвески дорожный просвет на болиде уменьшается на прямых, что снижает аэродинамическое сопротивление. А в поворотах угол атаки увеличивается и наоборот обеспечивает необходимый уровень прижимной силы.

Это происходит по естественным причинам с любым болидом из-за перераспределения веса при ускорении и торможении. Инженеры в Ф1 стараются найти баланс, который подойдет машине в соответствующих условиях на трассе. Но «Мерседесу» удалось добиться на машине больших изменений дорожного просвета, чем обычно.

At speed increases, downforce increases the load on the suspension, thereby compressing it. Compress too much and the airflow under the car stalls losing drag/downforce. There comes a point that the car has enough downforce even with a stalled underfloor, so teams exploit this. pic.twitter.com/lNJOCyj1h6