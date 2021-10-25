Кочки и шины. Как «Ред Булл» обыграл «Мерседес» в Остине

В пятничных тренировках Гран-при США «Мерседес» и «Ред Булл» выглядели равными по силе, хотя Ферстаппен жаловался на некоторый дисбаланс своего автомобиля. Австрийский коллектив исправил проблемы к субботе. А «Мерседесу», наоборот, пришлось стать менее агрессивным — на тренировках машины немецкой команды из-за кочковатой трассы получили повреждения днища. Команда не стала рисковать возможным сходом и отказалась от лучших настроек. Это предопределило более высокий темп «Ред Булла» в гонке.

Это происходит по естественным причинам с любым болидом из-за перераспределения веса при ускорении и торможении. Инженеры в Ф1 стараются найти баланс, который подойдет машине в соответствующих условиях на трассе. Но «Мерседесу» удалось добиться на машине больших изменений дорожного просвета, чем обычно.

Из-за изменения положения задней подвески дорожный просвет на болиде уменьшается на прямых, что снижает аэродинамическое сопротивление. А в поворотах угол атаки увеличивается и наоборот обеспечивает необходимый уровень прижимной силы.

Перед этапом в Остине много обсуждалась инновационная система задней подвески «Мерседеса», которая была замечена еще в Турции. Она вызвала вопросы у «Ред Булла», но судя по всему немецкая команда сделала все в рамках технического регламента.

СТАРТ НЕ СПУТАЛ ПЛАНЫ «РЕД БУЛЛА»

Хэмилтон стартовал со второй позиции и сумел опередить Ферстаппена, который был на поуле, к первому повороту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Британец не отрывался, а скорее сдерживал противника на первых 10 кругах, когда нидерландец оставался в «грязном воздухе» позади. В «Ред Булле» смело решили сделать ранний пит-стоп, чтобы на чистой трассе Макс был существенно быстрее. И когда Льюис заезжал на пит-лейн, Ферстаппен с помощью андерката выходил вперед с заметным отрывом.

Оба пилота стартовали на «медиуме», и сделали по два пит-стопа, «переобуваясь» в «хард». «Мерседес» пытался нивелировать преимущество «Ред Булла» затягивая с посещением боксов Льюисом. На последнем отрезке британец имел шины, которые были на восемь кругов свежее. Но этого хватило только чтобы подобраться к Максу, без реальных возможностей для атаки.

Интересно, что даже сам Ферстаппен хорошо понимал возможные тактические маневры «Мерседеса». После первого пит-стопа он даже предложил команде попробовать заставить Хэмилтона не ехать длинный отрезок с помощью своего напарника Серхио Переса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

ИЗНОС ШИН — КЛЮЧ К УСПЕХУ

После финиша руководитель инженерного подразделения «Мерседес» на гонках Эндрю Шовлин отметил, что его команда столкнулась с более сильным износом задних покрышек, чем «Ред Булл». На благо Ферстаппену сыграло и хорошее сцепление задних шин с асфальтом, что наоборот мешало ему две недели назад в Турции.

«В этот раз тактики оказались разными, – подвели итоги борьбы руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. – Одна из команд пошла на андеркат по необходимости. Этот очень ранний пит-стоп был смелым шагом. Они сделали это и во второй раз – и снова получили преимущество.

На втором отрезке Ферстаппен заметил, что его покрышки изнашиваются не так быстро. Поэтому и в конце у него еще оставался ресурс шин.

Мы же оказались в роли догоняющих, так как на первом отрезке на «медиуме» машина была недостаточно быстра. При этом мы не могли позволить себе более ранний пит-стоп. В этом случае, судя по тем данным, которые мы получили на «медиуме», мы не смогли бы закончить гонку без дополнительной (третьей — прим.ред) остановки».

Преимущество Ферстаппена в чемпионате увеличилось до 12 очков. Если бы впереди оставалась только одна гонка, это означало бы, что нидерландцу достаточно финишировать в ней третьим. Но в расписании сезона еще пять Гран-при, и ситуация может кардинально измениться. После финиша гонки советник «Ред Булла» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что Ферстаппену нужно выигрывать ближайшие гонки в Мексике и Бразилии, чтобы уверенно подойти к трем заключительным этапам на Ближнем Востоке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Обострилась и борьба в Кубке Конструкторов. «Ред Булл» приблизился к «Мерседесу», и сейчас отстает от немецкой команды на 23 очка.