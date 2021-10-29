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Квят посмотрит на NASCAR
29 октября 23:13
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter NASCAR

Квят посмотрит на NASCAR

Российский гонщик в ближайший уикенд посетит этап NASCAR в Мартинсвилле. Он может оказаться в этой серии уже в следующем году.

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Даниил Квят сейчас активно ищет варианты продолжения карьеры. 27-летний россиянин в редких интервью подчеркивает, что по-прежнему хочет вернуться в «Формулу-1» в качестве боевого пилота. И если в следующем году это практически исключено, то он попытается сделать это в 2023-м. Пока же он работает резервным пилотом «Альпин».

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Публикация от Daniil Kvyat (@danydk1)

Сидеть без дела в 2022-м Даниил точно не собирается. Месяц назад The Race сообщали о переговорах менеджмента Квята с командой «Драгон Пенске» «Формулы-. Но с тех пор новостей, о возможном переходе россиянина в электроформулу, не было.

А два дня назад руководитель «Хааса» в «Формуле-1» Гюнтер Штайнер был гостем ведущих подкаста о команде NASCAR «Стюарт-Хаас», и рассказал интересные новости о Данииле. По его словам, Квята пригласили на ближайший этап NASCAR на овале Мартинсвилль в Виргинии. И сам россиянин рассматривает серию как вариант продолжения карьеры.

«Многие гонщики хотели бы попробовать NASCAR, другие переходят в IndyCar, констатировал Штайнер. Но перейти в NASCAR очень трудно. Это серьезный шаг. То же самое, если кто-то попробует перейти из NASCAR в «Формулу-1». Серии очень разные. Речь не только об управлении машинами, а о системе в целом. Достичь успеха будет трудно.

Мик Шумахер посетил гонку NASCAR в Техасе, а Даниил Квят собирается на этап в Мартинсвилле. Каждый, кто задумывается о NASCAR, спрашивает меня: «Гюнтер, можешь познакомить с кем-нибудь оттуда?» Даниил в данный момент не выступает в «Формуле-1», и собирается на этап, чтобы посмотреть, есть ли для него интересные варианты».

В Мартинсвилле пройдут гонки трех основных дивизионов NASCAR. Это предпоследний этап сезона, по итогам которого в них определятся по четыре финалиста плей-офф. Они разыграют титулы в последней гонке в Финиксе.

КВЯТ УЖЕ ИСПЫТЫВАЛ МАШИНУ NASCAR

Зимой 2017 года, после увольнения из «Торо Россо» по ходу сезона, Квят тестировал сток-кар «Шевроле» из европейского дивизиона NASCAR. Даниил проехал около 20 кругов на трассе «Франчакорта» в Италии. Туда его пригласил бывший гонщик «Эрроуза» в Ф1 и руководитель команды в европейском NASCAR Алекс Каффи.

«С Алексом мы знаем друг друга по Монако, рассказывал Квят в интервью Autosport. – Он спросил, хочу ли я повеселиться и попробовать что-то новое. Я сразу почувствовал уверенность в работе с машиной, и получил удовольствие от управления ей. Мне очень понравилось».

Так что идея попробовать себя в NASCAR для Квята не нова. Он и раньше говорил, что не прочь выступить в американской серии.

СПЕЦИФИКА ОВАЛОВ

Если Квят попадет в NASCAR в 2022 году, то ему предстоит серьезно подготовиться. Машины здесь очень специфичны, и переход на них точно не будет легким. К тому же автомобили почти всегда находятся в плотном траффике, к чему европейские гонщики не привычны. Здесь иные принципы обгона и работы с резиной, пит-стопы. Совершенно другой мир.

Кстати, не стоит думать, что в NASCAR гонки проводят только на овалах. В следующем сезоне шесть этапов пройдет на дорожных трассах с извилистой конфигурацией, в том числе на знакомом Квяту треке в Остине. А еще в календаре есть гонка в Бристоле на овале с грунтовым покрытием.

Квят может оказаться в NASCAR в очень правильное время. В 2022 году высший дивизион переходит на машины нового поколения. А судя по количеству зрителей на Гран-при США «Формулы-1» за океаном интерес к европейским гонкам и пилотам вырос. Да и Квят — необычный гонщик для серии, где участники не из США встречаются редко. В этом смысле найти спонсоров может быть проще, тем более, если россиянин выступит только в отдельных гонках.

Из пилотов «Формулы-1» в последние годы реально пробовал себя в NASCAR только Кими Райкконен. В 2011 году, во время паузы в карьере в Ф1, финн проехал две гонки на овале в Шарлотте. Сначала в Camping World Truck— третьем дивизионе NASCAR, где гоняются на пикапах, он занял 15-е место. А затем в гонке во втором дивизионе Nationwide стал 27-м. Райкконен также мог выступить в высшем дивизионе на трассе в Сономе, но разбил машину на тестах и сделка с командой Робби Гордона не состоялась.

Так что если Квят выступит в NASCAR, интерес к этому событию будет велик. За этим экспериментом станут внимательно следить не только болельщики Даниила, но и весь мир автоспорта.

источник: «Советский спорт»
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