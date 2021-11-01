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Куда приедет «Формула-1»?
01 ноября 00:59
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula1

Куда приедет «Формула-1»?

Собрали всех кандидатов на проведение Гран-при «Формулы-1» в будущем в одном материале.

Сразу отметим, что в список не включены автодромы, проведение гонок на которых уже подтверждено официально. На трассах «Лусаил» в Катаре и «Джидда Корниш» в Саудовской Аравии «Формула-1» появится уже в этом году. В следующем ожидается дебют серии на Международном автодроме Майами, созданном вокруг стадиона «Хард Рок». Наконец, с 2023-го Гран-при России переедет на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Также не учтены треки в Мельбурне, Монреале, Сингапуре, Судзуке и Шанхае, выпавшие из календаря из-за пандемии.

«КЬЯЛАМИ»

Автодром между Йоханнесбургом и Преторией в последний раз принимал Гран-при ЮАР в 1993 году. С тех пор «Формула-1» ни разу не возвращалась на африканский континент.

Несколько лет назад трек «Кьялами» был реконструирован, и на нем даже собирались проводить этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, но этим планам помешала пандемия.

Источник фото: Kyalami Grand Prix Circuit

По ходу Гран-при США идею возвращения «Формулы-1» в ЮАР поддержал Льюис Хэмилтон.

«Мне кажется, что важнее всего было бы вернуть гонку в Южную Африку, — заявил семикратный чемпион мира. — По-моему, у «Формулы-1» там очень много болельщиков. Было бы здорово показать миру эти красивые места».

Компания South African Grand Prix собирается провести переговоры с «Формулой-1» в следующем году.

ЛАС-ВЕГАС

На прошедшем Гран-при в Остине некоторых пилотов спрашивали, хотят ли они, чтобы в США появился еще один этап «Формулы-1», помимо гонок на трассе Америк и в Майами. Все одобрительно отнеслись к этой идее.

«В США много прекрасных городов, в которых можно проводить Гран-при, — заметил Льюис Хэмилтон. — Гонка в Майами должна пройти классно, не менее интересно, чем в Остине. Не знаю, будет ли в США еще один этап, но я не возражаю, если будет. Это классная идея, и наш спорт от этого только выиграет».

«Мне нравится идея провести три гонки в США, — сказал Шарль Леклер. — Благодаря Netflix популярность «Формулы-1» в Америке значительно выросла. Я с удовольствием приезжаю сюда и буду рад, если здесь появится третья гонка».

Губернатор штата Невада подтвердил факт первичных переговоров с «Формулой-1» по поводу организации этапа в Лас-Вегасе. Город уже принимал гонки в 1981 и 1982 годах на временной трассе рядом с казино «Сизарс Пэлас».

Еще одним кандидатом на гонку в США считается Нью-Йорк или его окрестности. Несколько лет назад владельцы «Формулы-1» почти договорились о проведении этапа в порту Нью-Джерси, но проект так и не был воплощен в жизнь.

ХАНОЙ

«Формула-1» заключила контракт на проведение Гран-при Вьетнама еще в 2018 году. Впервые гонка в Ханое должна была пройти в апреле 2020-го, но пандемия спутала планы организаторов. А уже в августе был арестован главный вдохновитель этапа председатель народного комитета Ханоя Нгуен Дюк Чунг. Его обвинили в коррупции и присвоении документов, содержащих государственную тайну.

Хотя его дело никак не было связано с «Формулой-1», Гран-при Вьетнама так и не состоялся. Власти страны объявили, что сейчас у них другие приоритеты, и пока они не собираются проводить гонку.

Трасса, спроектированная Германом Тильке, и все необходимые объекты были полностью готовы уже в феврале 2020 года. Она частично проложена по дорогам общего пользования.

Источник фото: Formula 1

Новой информации о проекте не было уже почти год. Но не исключено, что к нему вернутся в будущем.

СИДНЕЙ

Недавно сиднейский телеканал 7news сообщил, что власти штата Новый Южный Уэльс рассматривает возможность принять Гран-при Австралии вместо Мельбурна с 2026 года. По их мнению, мероприятие должно способствовать оживлению экономики страны после пандемии. Помочь реализации этих планов должны 200 миллионов долларов, которые выделило правительство страны на организацию крупных событий в штате.

В Сиднее еще планируют оценить экономическую привлекательность проекта. В городе есть автодром «Сидней Моторспорт Парк», но власти задумываются о создании временной уличной трассы на побережье.

Впрочем, в Мельбурне эти слухи опровергли и выразили уверенность, что продлят контракт с «Формулой-1» и после 2025 года.

Недавно перенести свой Гран-при с одного трека на другой хотели также в Бразилии. Идею проведения гонки в Рио-де-Жанейро вместо Сан-Паулу лоббировали на самом высоком уровне. Но в начале года власти страны заявили, что отказались не только от переноса, но и вообще от строительства нового трека.

КОРЕЯ

Слухи о возможном возвращении «Формулы-1» в Южную Корею спровоцировал руководитель серии Стефано Доменикали.

Полтора месяца назад в интервью SportBild о календаре 2022 года и возможных новых этапах он сказал: «Я хотел бы сохранить календарь «Формулы-1» из 23-х этапов. У нас есть запросы из Африки, мы ведем переговоры с Южной и Северной Африкой, плюс одна или две гонки на Дальнем Востоке, например, в Корее. Примерно треть гонок пройдет в Европе, остальные – по всему миру».

Гран-при Кореи проводился в Йонаме с 2010 по 2013 годы, и не пользовался популярностью у местных болельщиков. Никакой информации о нем не было уже давно, и остается непонятным, имеют ли слова Доменикали под собой какое-либо основание.

АРГЕНТИНА

Слухи о возвращении в календарь гонки в этой стране часто появлялись в последние годы. В январе 2020 года министр спорта Аргентины заявил, что хотел бы вернуть этап и привлечь частных инвесторов к финансированию. Но никакой конкретики с тех пор не появилось.

Гран-при Аргентины в последний раз проводился в 1998 году на автодроме Оскара Альфредо Гальвеса в Буэнос-Айресе. При этом до пандемии страна регулярно принимала этапы MotoGP в курортном Термас де Рио Ондо.

НОВАЯ ТРАССА В КАТАРЕ

Ни одного Гран-при Катара еще не состоялось, но его переезд с трассы «Лусаил» на другой трек возможен уже в 2023 году. При подписании контракта с «Формулой-1» представители страны заявили, что строительство нового автодрома для гонки находится в стадии планирования.

ГЕРМАНИЯ/ПОРТУГАЛИЯ

Гран-при Германии в последний раз проводился в 2019 году на Хоккенхаймринге. А на Нюрбургринге в 2020-м состоялся Гран-при Айфеля, включенный в расписание из-за эпидемии COVID-19. В текущем и следующем сезоне никаких гонок в стране не планируется.

В отличие от Германии, Гран-при Португалии на автодроме Алгарве проходил и в прошлом и в этом году. Но никаких долгосрочных контрактов на проведение этой гонки у «Формулы-1» нет. Этап появился в календаре исключительно благодаря пандемии.

Владельцы трасс в Португалии и Германии по финансовым причинам не собираются ежегодно проводить Гран-при. Но готовы рассмотреть варианты с чередованием этапов по сезонам. Так что, не стоит исключать очередного возвращения «Ф-1» в эти страны.

источник: «Советский спорт»
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