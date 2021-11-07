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«Мерседес» стартует с первого ряда в Мехико. У «Ред Булла» проблемы

Валттери Боттас опередил Льюиса Хэмилтона в борьбе за поул-позицию на автодроме братьев Родригес. Их основные соперники остались позади.
«Мерседес» стартует с первого ряда в Мехико. У «Ред Булла» проблемы
07 ноября 2021 04:55
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Инстаграм Льюиса Хэмилтона

Прогнозы, которые отдавали преимущество «Ред Буллу» на Гран-при Мехико, пока не оправдываются. По итогам тренировок у команды действительно было преимущество над «Мерседесом» в темпе. Но квалификация сложилась для австрийского коллектива не лучшим образом.

На машинах «Ред Булла» возникли проблемы с задними антикрыльями и «зацепом» с асфальтом задних шин. Менять настройки пришлось прямо по ходу квалификации.

В финальном сегменте машина Макса Ферстаппена заметно скользила по ходу первого быстрого круга, и он оказался позади «Мерседесов». А во второй попытке прямо перед ним в одном из поворотов ошибся сначала пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, а после и напарник нидерландца Серхио Перес. Они помешали Максу, и он так и остался на третьей позиции.

«Мерседес» же воспользовался осечкой соперников и уверенно завоевал позиции на первом ряду, причем Валттери Боттас оказался впереди Льюиса Хэмилтона на 0,145 секунды. Оба показали лучшее время в первых попытках третьего сегмента, а во второй не смогли улучшить свои результаты.

Позади лидеров лучшим стал Пьер Гасли. «Альфа Таури» показывала высокий темп на протяжении всего уикенда. Среди пилотов «Макларена» и «Феррари», ведущих борьбу за третье место в Кубке конструкторов, выше всех на этот раз оказался Карлос Сайнс.

Еще до начала квалификации стало известно о наказаниях сразу для пяти пилотов. За смену коробки передач Джордж Расселл («Уильямс») получил штраф в пять позиций на старте. А за замену различных элементов силовой установки Ландо Норрис, Юки Цунода, Лэнс Стролл и Эстебан Окон отправлены в конец решетки.

Тем не менее, вся четверка принимала участие в квалификации. Цунода и Норрис добрались аж до третьего сегмента. Окон помешал выходу во второй сегмент своего напарника Фернандо Алонсо. А Стролл и вовсе умудрился ухудшить свое положение. Он разбил машину на разгоне в последнем повороте. Удар был достаточно сильным, так что первый сегмент был прерван на 25 минут для замены защитных барьеров.

Вероятно, теперь Стролл будет стартовать с пит-лейна. Также вследствие этой аварии штраф может получить Кими Райкконен. Увидев красный флаг, финн сразу повернул в боксы, а затем в последний момент свернул назад на трассу. Судьи обещали рассмотреть этот эпизод после квалификации.

Напарник Райкконена Антонио Джовинацци вылетел с трассы по ходу второго сегмента. Удар о барьеры был не слишком сильным, и итальянец смог доехать до боксов.

Никита Мазепин показал 19-й результат, опередив только Стролла. В одном из эпизодов на круге выезда из боксов россиянин и его напарник Мик Шумахер оказались вплотную за группой машин, готовившихся разгоняться перед стартом быстрого круга. Мазепин пожаловался, что замедление слишком сильное, и мешает ему. Он попросил «Хаас» разрешить занять на трассе позицию впереди Мика, но команда не разрешила нарушать установленный порядок.

Кстати пилоты «Хаас» поучаствовали и в другом заметном эпизоде квалификации, хотя им штрафов не грозит.

При выезде из боксов после периода красных флагов гонщики «Уильямса» Джордж Расселл и Николя Латифи оказались не в общей «очереди», а сбоку, параллельно с Шумахером и Мазепиным. Стюардам предстоит разобрать ситуацию и определить, было ли нарушение со стороны пилотов британской команды.

источник: «Советский спорт»
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