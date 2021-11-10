Джовинацци поругался с «Альфа Ромео». Команда скоро объявит имя второго пилота

ЗАСТРЯЛ В ТРАФФИКЕ

После Гран-при Мехико Антонио Джовинацци негодовал из-за тактики, которую выбрала для него команда. Сначала итальянец избежал инцидентов на первом круге и прорвался с 11-го места на шестое. Вскоре после рестарта Антонио пропустил вперед Карлоса Сайнса, но уверенно ехал седьмым впереди Себастьяна Феттеля. Вплоть до пит-стопа на 16-м круге. «Альфа Ромео» рано позвала итальянца в боксы, после того, как он пожаловался на проблемы с задними шинами.

Джовинацци вернулся на трассу туда, куда и хотела команда, позади Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса, продолжавших борьбу между собой после столкновения на старте. В «Альфа Ромео» рассчитывали, что из-за ранней остановки Лэнса Стролла, который ехал впереди этой пары, австралиец и финн взвинтят темп. Но просчитались. Джовинацци застрял за Риккардо и Боттасом до момента, как те сами поехали в боксы, что случилось нескоро. Антонио не смог извлечь преимущества из свежих шин.

Сразу после пересечения финишной черты на 11-м месте Джовинацци с сарказмом похвалил свою команду по радио: «Эй, парни, спасибо за отличную стратегию».

ПОДОЗРЕНИЯ В САБОТАЖЕ

У «Альфа Ромео» действительно был неплохой темп на автодроме братьев Родригес, ведь Кими Райкконен занял восьмое место. И Джовинацци по завершении гонки не скрывал своего огорчения результатом.

«Я очень разочарован, потому что сегодня у нас была возможность набрать очки двумя машинами, — приводит Motorsport слова Джовинацци. — Но стратегия, выбранная для меня, оказалась совершенно неправильной. Мы слишком рано поехали на пит-стоп, но не думаю, что проблема была в этом. Проблема в том, что когда я вернулся на трассу, то оказался в траффике. И тактика не сработала.

Источник фото: Twitter Alfa Romeo Racing ORLEN

Думаю, Кими мог быть восьмым, а я седьмым. Очень огорчает то, что команда не набрала столько очков, сколько могла. Мне удался отличный первый круг, но в итоге он никак не повлиял на мой итоговый результат».

В интервью Sky Italia Джовинацци ответил на вопрос одного из репортеров о том, не считает ли он, что команда специально испортила его гонку. «До сих пор я не хотел в это верить, но сейчас я очень расстроен», — сказал Антонио.

ПРИЗНАКИ РАЗЛАДА

У итальянца недавно уже был конфликт с «Альфа Ромео» на Гран-при Турции. Тогда незадолго до финиша команда попросила Джовинацци пропустить вперед Райкконена, у которого был более высокий темп, чтобы финн смог побороться за 10-е место. На последней позиции в очковой зоне находился Эстебан Окон, но стремительно терял скорость, так как проехал всю дистанцию на одном комплекте резины. Джовинацци не подчинился решению команды, и сам не успел обойти француза.

Слова подобные тем, которые сказал Антонио после Гран-при Мехико, обычно произносят пилоты перед уходом из команды. Множество признаков указывает на то, что итальянец покинет «Альфа Ромео», хотя у него есть заступники на родине. В том числе приближенные к концерну «Фиат», которому принадлежит марка «Альфа Ромео».

«Я очень уважаю руководителя команды «Альфа Ромео» , но грустно видеть, как команда вредит своему гонщику — написал в твиттере Лапо Элканн, брат главы концерна «Фиат» Джона Элканна, сам ранее входивший в правление компании, — Это злит. Я поддерживаю Джовинацци, талантливого итальянца, который заслуживает признания со стороны болельщиков».

РЕШЕНИЕ ПО СОСТАВУ УЖЕ ПРИНЯТО

«Альфа Ромео» остается единственной командой, которая не подтвердила состав на следующий сезон «Формулы-1». Место Кими Райкконена займет Валттери Боттас, а имя второго пилота до сих пор не объявлено. Основными претендентами считались, помимо Джовинацци, гонщики «Формулы-2» Чжоу Гуаньюй, Оскар Пиастри, Ник де Врис и Тео Пуршер. Также называли Роберта Кубицу, который подменял Райкконена на двух этапах нынешнего сезона.

Руководитель команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр сообщил, что предстоящее объявление будет обычной формальностью.

«Решение по второму пилоту принято, и скоро будет объявлено», — приводит слова Вассёра Autosprint со ссылкой на Canal+. Оно должно быть обнародовано после гонки в Бразилии, которая пройдет 14 ноября.

Оставшиеся четыре гонки 2021 года могут стать последними в карьере Антонио Джовинацци в «Формулу-1». Он является единственным итальянским гонщиком, выступавшим в серии в последние 10 сезонов. На данный момент Джовинацци завоевал всего одно очко в нынешнем чемпионате.