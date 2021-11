Хэмилтон опять умчался от всех

В финальной попытке в третьем сегменте Льюис Хэмилтон выдал потрясающий круг. Британец оказался единственным, кто показал результат лучше 1 минуты 21 секунды. Его итоговое преимущество над главным соперником Максом Ферстаппеном составило 0,455 секунды. Валттери Боттас тоже не смог навязать борьбу напарнику по «Мерседесу» и остался третьим.

Лучшим из остальных оказался Пьер Гасли. Причем француз в финале квалификации мог невольно помешать некоторым соперникам. Свой лучший результат он показал в первой попытке в третьем сегменте. А во второй он жестко атаковал бордюры, сломал свое переднее антикрыло и получил прокол, наехав на его обломки. Из-за этого на третьем секторе ненадолго появились желтые флаги.

Gasly has a puncture 😳



Cars behind the Frenchman are impacted#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/7spLtEgrBE