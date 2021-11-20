Хэмилтон опять умчался от всех

В финальной попытке в третьем сегменте Льюис Хэмилтон выдал потрясающий круг. Британец оказался единственным, кто показал результат лучше 1 минуты 21 секунды. Его итоговое преимущество над главным соперником Максом Ферстаппеном составило 0,455 секунды. Валттери Боттас тоже не смог навязать борьбу напарнику по «Мерседесу» и остался третьим.

Лучшим из остальных оказался Пьер Гасли. Причем француз в финале квалификации мог невольно помешать некоторым соперникам. Свой лучший результат он показал в первой попытке в третьем сегменте. А во второй он жестко атаковал бордюры, сломал свое переднее антикрыло и получил прокол, наехав на его обломки. Из-за этого на третьем секторе ненадолго появились желтые флаги.

Gasly has a puncture 😳



Cars behind the Frenchman are impacted#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/7spLtEgrBE — Formula 1 (@F1) November 20, 2021

Несколько неожиданностей было во втором сегменте. Серхио Перес даже с использованием «софта» показал лишь 11-й результат и не вышел в финальную часть квалификации. Схожая ситуация и у Шарля Леклера, который после заключительной попытки признал: он не понимает, в чем причина проблемы. Зато его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс попал в топ-10 на «медиуме». Такую роскошь, как более жесткие шины на старте гонки, из числа попавших в третий сегмент себе смогут позволить еще только Ферстаппен, Хэмилтон и Боттас.

МАЗЕПИН СОБИРАЕТ ПРОБЛЕМЫ

Для россиянина Никиты Мазепина весь уикенд складывается плохо. Во время первой тренировки в пятницу его шасси получило повреждение под днищем. Вероятно, причиной стали бордюры трассы «Лосаил». Мазепин пропустил вторую тренировку и вынужденно пересел на старое шасси, которым был недоволен и ранее.

В третьей тренировке в субботу россиянин стал причиной красных флагов. На выезде с пит-лейна он пожаловался на странный звук силовой установки и остановился. Механикам пришлось заталкивать его машину назад в боксы, и на трассу в этой сессии Никита больше не вернулся.

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В начале первого сегмента квалификации у Мазепина возникла проблемы с передним антикрылом, которое высекало много искр от трения об асфальт. После всех этих трудностей россиянин оказался последним 20-м с отставанием в 2,4 секунды от напарника по «Хаасу» Мика Шумахера.

ПРЕТЕНЗИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Гран-при Катара проходит под знаком упреков и разбирательств между главными соперниками в чемпионате.

В пятницу стюарды ФИА вынесли вердикт по запросу «Мерседеса», касающегося борьбы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на 48-м круге прошлой гонки в Сан-Паулу. Они отказали немецкой команде в возможности пересмотра первоначального вердикта. Решение вызвало оживленную дискуссию в паддоке. Гонщики и представители команд много говорят о том, что не до конца понимают, что допустимо, а что нет.

В «Ред Булле» в свою очередь угрожает подать еще один протест на машины «Мерседеса». Они обнаружили непонятные следы на центральном креплении задних антикрыльев болидов соперников, рядом с основной планкой. По их предположению, на высоких скоростях под воздействием аэродинамической нагрузки в центре остается чуть большая прорезь, чем разрешено правилами.

Пока «Ред Булл» не подал никаких заявлений в ФИА, а руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что полностью уверен в легальности задних антикрыльев своих машин и готов к визитам проверяющих.