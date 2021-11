Проколы в Катаре. Хэмилтон победил на трассе, беспощадной к шинам

В воскресенье перед стартом гонки на «Лосаиле» судьи рассмотрел инцидент с игнорированием несколькими гонщиками желтых флагов в конце квалификации. Они появились на трассе после поломки переднего антикрыла о бордюр и прокола у Пьера Гасли. К стюардам вызвали Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.

Представители ФИА внимательно посмотрели все эпизоды и, несмотря на некоторую неразбериху при показе желтых флагов, решили наказать финна и нидерландца, а испанца простили. Боттас получил штраф в три места на решетке, а Ферстаппен в пять. Разница объясняется тем, что представителю «Мерседеса» в тот момент показывали одиночный желтый флаг, а гонщику «Ред Булла» двойной.

Старт гонки выиграл Хэмилтон, отбивший атаку оказавшегося после штрафов на первом ряду Гасли. Тем временем его главный соперник в чемпионате мира очень быстро отыгрался. На старте Ферстаппен прорвался на четвертое место. Затем на 4-м и 5-м круге Макс последовательно опередил Пьера Гасли и Фернандо Алонсо и вернулся на вторую позицию.

Однако преследовать Хэмилтона на «медиуме» ему было тяжело. Британец на этих шинах постепенно наращивал отрыв, и в «Ред Булле» приняли решение позвать своего гонщика на пит-стоп на 18-м круге.

Льюис хотел остаться на треке подольше, но в «Мерседесе» попросили его заехать в боксы на следующем круге за Ферстаппеном. Из боксов Хэмилтон выехал лидером с преимуществом примерно в девять секунд. На «харде» Макс чуть отыгрывал у лидера, но несущественно.

На втором пит-стопе Ферстаппен поехал за «медиумом». Хэмилтон повторил свою тактику и сделал то же самое, что и Макс на следующем круге. Британец лидировал в гонке, и до финиша у него не возникло проблем с удержанием первого места.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

По ходу заезда претенденты на титул несколько раз обменивались быстрыми кругами. В итоге дополнительное очко досталось Ферстаппену. Он поставил лучший круг до режима виртуальной машины безопасности в конце, когда эвакуировали автомобиль Николаса Латифи, проколовшего колесо.

К тому моменту отрыв нидерландца от третьей позиции был очень большим, и он мог позволить себе лишний пит-стоп. На последнем круге Ферстаппен еще улучшил свое время.

Третье место в гонке занял Фернандо Алонсо. Испанец после штрафов соперников стартовал третьим. Так высоко он не был на решетке с 2013 года. По ходу первого круга пилот «Альпин» опередил Пьера Гасли и вышел на второе место, которое правда позже уступил Ферстаппену.

Остаться в тройке Алонсо помогла тактика. Команда решила позвать его на пит-стоп только один раз. Испанцу пришлось довольно долго ехать на «софте», а затем стараться сохранять темп на «харде». Его главным конкурентом в борьбе за третье место был Серхио Перес, который прорывался из глубины после неудачной квалификации. Для него «Ред Булл» выбрал тактику с двумя остановками в боксах. Мексиканец в конце догонял Алонсо, но тому помог режим виртуальной машины безопасности. Испанец поднялся на подиум впервые с Гран-при Венгрии 2014.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Еще один претендент на третье место в гонке Валттери Боттас пострадал от бордюров катарской трассы.

Финн изначально плохо стартовал и откатился с 6-го места на 11-е. Более того на первых кругах он застрял за Лэнсом Строллом, который пользовался DRS при преследовании Юки Цуноды. В какой-то момент они совершили одновременный обгон японца.

После этого у Боттаса дела пошли лучше. Он опередил несколько соперников, другие поехали в боксы, а Валттери поднялся на третье место. Финн также собирался ехать лишь на один пит-стоп. Но на 34-м круге сломал переднее антикрыло и проколол шину о бордюр.

LAP 33/57



Puncture for Valtteri Bottas! He's falling back through the field from P3 as he tries to make it back to the pits 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/6crTO7zIl1 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Валттери долго добирался до боксов, где ему поменяли колесо и крыло, вернулся на трассу за пределами очковой зоны. Добраться до топ-10 финну было бы непросто. Но команда даже не стала пытаться с помощью Боттаса отобрать лучший круг у Ферстаппена. Вероятно, у «Мерседеса» были и другие поломки, из-за которых финн не догонял, а терял темп и в итоге сошел.

Проколы левых передних колес о бордюры трассы «Лосаил» получили также упомянутый Латифи и его напарник Джордж Расселл.

LAP 54/57



Tyre woe for several drivers as Russell, Norris and Latifi all reports problems



A crazy finish to this one with three laps to go in Qatar 😲#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/JZTK13Ik7k — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Схожая проблема могла быть у Ландо Норриса. Но он заранее почувствовал какие-то вибрации в машине, и предусмотрительно заехал на дополнительный пит-стоп. Он потерял позиции, но сумел финишировать в очках.

Пятое место в гонке занял Эстебан Окон на второй «Альпин», также двумя машинами в очках финишировали «Феррари» и «Астон Мартин». Гасли оказался вне топ-10 после старта со второго места.

FINAL CLASSIFICATION: QATAR 🏁



Lewis wins again and closes the gap - and Fernando's back on the podium 👀



What an afternoon in Qatar!#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

В личном зачете чемпионата мира Льюис Хэмилтон сократил отставание от Макса Ферстаппена до 8 очков. Нидерландец по-прежнему занимает первое место и теоретически может стать чемпионом уже в Саудовской Аравии.

Серхио Перес приблизился к Валттери Боттасу в борьбе за третью строчку, и теперь уступает финну 13 очков. Упорная борьба идет и за пятую позицию.

UPDATED DRIVER STANDINGS 👀



Two races to go



Eight points in it



An F1 title race for the ages #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/hoUdjtI4qm — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

В Кубке конструкторов «Ред Булл» приблизился к «Мерседесу». Отставание австрийской команды от немецкой составляет всего пять очков. Сейчас «Мерседес» и «Ред Булл» расположены ближе друг к другу, чем два любых других коллектива.

«Феррари» серьезно оторвалась от «Макларена» в сражении за третье место. Преимущество «красных» над «оранжевыми» достигло 39,5 очка.

«Альпин» и «Альфа Таури» имели одинаковое количество очков перед прошедшей гонкой. Но в Катаре французская команда набрала 25 баллов, а итальянская 0. Теперь «Альпин» уверенно идет пятой в Кубке конструкторов.