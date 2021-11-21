ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Проколы в Катаре. Хэмилтон победил на трассе, беспощадной к шинам

Льюис Хэмилтон уверенно опередил Макса Ферстаппена на Гран-при Катара и сократил отставание от нидерландца в чемпионате мира, а Фернандо Алонсо впервые за семь лет поднялся на подиум.
Проколы в Катаре. Хэмилтон победил на трассе, беспощадной к шинам
21 ноября 2021 20:23
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Формула-1

В воскресенье перед стартом гонки на «Лосаиле» судьи рассмотрел инцидент с игнорированием несколькими гонщиками желтых флагов в конце квалификации. Они появились на трассе после поломки переднего антикрыла о бордюр и прокола у Пьера Гасли. К стюардам вызвали Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.

Представители ФИА внимательно посмотрели все эпизоды и, несмотря на некоторую неразбериху при показе желтых флагов, решили наказать финна и нидерландца, а испанца простили. Боттас получил штраф в три места на решетке, а Ферстаппен в пять. Разница объясняется тем, что представителю «Мерседеса» в тот момент показывали одиночный желтый флаг, а гонщику «Ред Булла» двойной.

Старт гонки выиграл Хэмилтон, отбивший атаку оказавшегося после штрафов на первом ряду Гасли. Тем временем его главный соперник в чемпионате мира очень быстро отыгрался. На старте Ферстаппен прорвался на четвертое место. Затем на 4-м и 5-м круге Макс последовательно опередил Пьера Гасли и Фернандо Алонсо и вернулся на вторую позицию.

Однако преследовать Хэмилтона на «медиуме» ему было тяжело. Британец на этих шинах постепенно наращивал отрыв, и в «Ред Булле» приняли решение позвать своего гонщика на пит-стоп на 18-м круге.

Льюис хотел остаться на треке подольше, но в «Мерседесе» попросили его заехать в боксы на следующем круге за Ферстаппеном. Из боксов Хэмилтон выехал лидером с преимуществом примерно в девять секунд. На «харде» Макс чуть отыгрывал у лидера, но несущественно.

На втором пит-стопе Ферстаппен поехал за «медиумом». Хэмилтон повторил свою тактику и сделал то же самое, что и Макс на следующем круге. Британец лидировал в гонке, и до финиша у него не возникло проблем с удержанием первого места.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

По ходу заезда претенденты на титул несколько раз обменивались быстрыми кругами. В итоге дополнительное очко досталось Ферстаппену. Он поставил лучший круг до режима виртуальной машины безопасности в конце, когда эвакуировали автомобиль Николаса Латифи, проколовшего колесо.

К тому моменту отрыв нидерландца от третьей позиции был очень большим, и он мог позволить себе лишний пит-стоп. На последнем круге Ферстаппен еще улучшил свое время.

Третье место в гонке занял Фернандо Алонсо. Испанец после штрафов соперников стартовал третьим. Так высоко он не был на решетке с 2013 года. По ходу первого круга пилот «Альпин» опередил Пьера Гасли и вышел на второе место, которое правда позже уступил Ферстаппену.

Остаться в тройке Алонсо помогла тактика. Команда решила позвать его на пит-стоп только один раз. Испанцу пришлось довольно долго ехать на «софте», а затем стараться сохранять темп на «харде». Его главным конкурентом в борьбе за третье место был Серхио Перес, который прорывался из глубины после неудачной квалификации. Для него «Ред Булл» выбрал тактику с двумя остановками в боксах. Мексиканец в конце догонял Алонсо, но тому помог режим виртуальной машины безопасности. Испанец поднялся на подиум впервые с Гран-при Венгрии 2014.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Еще один претендент на третье место в гонке Валттери Боттас пострадал от бордюров катарской трассы.

Финн изначально плохо стартовал и откатился с 6-го места на 11-е. Более того на первых кругах он застрял за Лэнсом Строллом, который пользовался DRS при преследовании Юки Цуноды. В какой-то момент они совершили одновременный обгон японца.

После этого у Боттаса дела пошли лучше. Он опередил несколько соперников, другие поехали в боксы, а Валттери поднялся на третье место. Финн также собирался ехать лишь на один пит-стоп. Но на 34-м круге сломал переднее антикрыло и проколол шину о бордюр.

Валттери долго добирался до боксов, где ему поменяли колесо и крыло, вернулся на трассу за пределами очковой зоны. Добраться до топ-10 финну было бы непросто. Но команда даже не стала пытаться с помощью Боттаса отобрать лучший круг у Ферстаппена. Вероятно, у «Мерседеса» были и другие поломки, из-за которых финн не догонял, а терял темп и в итоге сошел.

Проколы левых передних колес о бордюры трассы «Лосаил» получили также упомянутый Латифи и его напарник Джордж Расселл.

Схожая проблема могла быть у Ландо Норриса. Но он заранее почувствовал какие-то вибрации в машине, и предусмотрительно заехал на дополнительный пит-стоп. Он потерял позиции, но сумел финишировать в очках.

Пятое место в гонке занял Эстебан Окон на второй «Альпин», также двумя машинами в очках финишировали «Феррари» и «Астон Мартин». Гасли оказался вне топ-10 после старта со второго места.

В личном зачете чемпионата мира Льюис Хэмилтон сократил отставание от Макса Ферстаппена до 8 очков. Нидерландец по-прежнему занимает первое место и теоретически может стать чемпионом уже в Саудовской Аравии.

Серхио Перес приблизился к Валттери Боттасу в борьбе за третью строчку, и теперь уступает финну 13 очков. Упорная борьба идет и за пятую позицию.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» приблизился к «Мерседесу». Отставание австрийской команды от немецкой составляет всего пять очков. Сейчас «Мерседес» и «Ред Булл» расположены ближе друг к другу, чем два любых других коллектива.

«Феррари» серьезно оторвалась от «Макларена» в сражении за третье место. Преимущество «красных» над «оранжевыми» достигло 39,5 очка.

«Альпин» и «Альфа Таури» имели одинаковое количество очков перед прошедшей гонкой. Но в Катаре французская команда набрала 25 баллов, а итальянская 0. Теперь «Альпин» уверенно идет пятой в Кубке конструкторов.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дубль Кравцова принёс "Трактору" победу над аутсайдеромВидео проката произвольной программы Алены Косторной на этапе Гран-при в ГреноблеМассимо Каррера не готов вернуться в РоссиюВедущая Тригубчак искупалась голышомЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»
Безупречный Хэмилтон и героический Алонсо. Итоги Гран-при Катара, закрутившего чемпионскую интригу
Победителем первого в истории «Формулы-1» Гран-при Катара стал Льюис Хэмилтон, который сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до восьми очков. Но главным героем уик-энда оказался Фернандо Алонсо.
Сульшера сделали козлом отпущения — а может, во всем виноват не он, а Роналду? Как «МЮ» опять сменил курс
«МЮ» все-таки уволил Уле-Гуннара Сульшера, хотя до последнего тянул с этим решением.
«1:4 от «Уотфорда» в Манчестере будут помнить еще сто лет». Билялетдинов — об увольнении Сульшера
Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Чего ждать от суперфинала Медведев — Зверев? Победить 2:0 может только наш Даня
Сегодня, 21 ноября в Турине определится победитель Итогового турнира-2021. В финальном матче сыграют россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.
Отец Шоутайма попросил не добивать сына, чем возмутил всех! Теперь ждем супербой Кроуфорд — Спенс
Американец Теренс Кроуфорд победил в Лас-Вегасе техническим нокаутом Шона Портера и пятый раз защитил чемпионский пояс WBO в полусреднем весе. Пора биться за абсолютный титул?
Ну что, начинаем новый отсчет? Овечкин в 22 голах от Ягра — и ровно в 150 от Гретцки (видео)
В выездном матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» Александр Овечкин сделал дубль и отдал голевую передачу, чем помог «Вашингону» одержать уверенную победу (4:0).
«Казанцы пропустят два-три мяча, но Слуцкого не уволят». Ловчев — о матче «Сочи» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Рубином» (21 ноября, 19:30).
17 в 17! Капризов проиграл, но зато забил роскошный гол Бобровскому в девятку (видео)
Гол и голевая передача Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте» добиться положительного результата в выездном матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:5).
С везением — порядок, с игрой — пока не очень. Каким получился дебют Хави на посту главного тренера «Барселоны»
В первом матче под руководством Хави сине-гранатовые выиграли на «Камп Ноу» каталонское дерби у «Эспаньола» (1:0), не показав ничего выдающегося.
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» на… десятом месте. Как красно-белые проиграли в Краснодаре
Красно-белые грезили чемпионством в сезоне столетнего юбилея клуба, однако в матче 15-го тура РПЛ, венчавшего первую половину чемпионата, уступили на выезде «быкам» (1:2) и остались на десятом месте в таблице.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика