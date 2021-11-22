Станет ли Ферстаппен чемпионом в Саудовской Аравии? Расклады в борьбе за титулы «Формулы-1»

Две последние гонки чемпионата мира выиграл Льюис Хэмилтон, и многие эксперты считают его фаворитом в борьбе за титул в личном зачете. Однако первое место по-прежнему занимает Макс Ферстаппен. У пилота «Ред Булла» на счету 351,5 очка против 343,5 у представителя «Мерседеса».

Как почти всегда бывает в гонках, да и в спорте в целом, если нет плей-офф, то в предпоследнем раунде кто-то может досрочно обеспечить себе титул.

Вот и Ферстаппен имеет шанс в Джидде впервые выиграть чемпионат мира. Для этого нидерландцу нужно увеличить отрыв от Хэмилтона с нынешних 8 до 26 очков. Именно 26 баллов (25 за победу + 1 за лучший круг) максимум пилот может заработать за одну гонку.

Сразу отметим, что при равенстве очков у Ферстаппена будет преимущество над Хэмилтоном за счет большего количества побед. У нидерландца их девять, а у британца семь. Конечно, Льюис еще может выиграть оставшиеся две гонки и сравняться по этому показателю. Но при таком раскладе он точно станет чемпионом по очкам, и фактор побед вообще не придется учитывать.

Две победы в двух гонках — единственный вариант для Хэмилтона, при котором он гарантированно выиграет титул. В ином случае ему нужно рассчитывать на ошибки соперника или участие в борьбе других пилотов — Ферстаппену хватит двух вторых мест, если в Саудовской Аравии или Абу-Даби британец не выиграет.

Напомним, что 1 очко за лучший круг пилот и его команда получают, если он оказался в итоговом протоколе в топ-10. Если же быстрое время показал гонщик вне десятки, то дополнительный балл остается неразыгранным.

Расклады, при которых Макс Ферстаппен станет чемпионом мира на Гран-при Саудовской Аравии:

ЛК – лучший круг.

В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает первое место с 546,5 очка. «Ред Булл» идет вторым с 541,5 очка. Немецкая команда имеет шанс досрочно выиграть зачет на Гран-при Саудовской Аравии, хотя он невелик. Одному гонщику «Мерседеса» нужно обязательно выиграть, а второму оказаться на подиуме. При этом пилоты «Ред Булла» должны оказаться на грани очковой зоны или даже вне ее.

При равенстве очков преимущество в данный момент имеет австрийская команда. У нее 10 выигранных Гран-при против 8 у немецкой. За одну гонку можно заработать максимум 44 балла (25 за победу + 18 за второе место + 1 за лучший круг). Значит, для завоевания Кубка конструкторов в Джидде «Мерседесу» нужно увеличить отрыв с 5 до 45 очков.

Расклады, при которых «Мерседес» выиграет Кубок конструкторов на Гран-при Саудовской Аравии:

ЛК – лучший круг, | – либо.

Интересно, что две сильнейшие команды ни разу в этом сезоне не делали победный дубль, а единственным коллективом, которому это удалось, был «Макларен».