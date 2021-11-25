Россияне в «Хаасе»: Мазепин увеличит финансирование команды, Шварцман протестирует болид

«Хаас» в нынешнем сезоне безоговорочно занимает последнее место в чемпионате мира. Немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин часто оказываются на двух последних строчках протоколов в квалификациях и гонках, если только не возникнет проблем у соперников. «Хаас» не набрал ни одного очка, а лучшим результатом остается 12-е место Мика на Гран-при Венгрии.

Титульным спонсором американской команды является «Уралкалий». Заместитель председателя совета директоров компании и отец российского гонщика «Ф1» Дмитрий Мазепин в интервью «Матч ТВ» не стал раскрывать сумму спонсорского контракта с «Хаасом», сославшись на коммерческую тайну. По его словам, в следующем году команде будут предложены дополнительные условия для мотивации сотрудников.

«Контракт есть контракт, — сказал Дмитрий Мазепин. — Другое дело, что на следующий год мы готовы добровольно предложить дополнительные условия, по которым желали бы заинтересовать сотрудников «Хааса» остаться в команде, больше вовлекаться в процессы. Я понимаю, что в течение сезона тяжело путешествовать в 23 страны мира, обслуживать 23 гонки. Человеческий фактор здесь играет большую роль. Поэтому мы всячески хотим повысить внутреннюю мотивацию и как спонсор быть частью команды».

ПОКУПКА КОМАНДЫ «Ф1»

Дмитрий Мазепин также признал, что не отказался от планов приобрести команду в «Формуле-1». В 2018 году он уже пытался купить «Форс Индию», но она досталась консорциуму во главе с Лоуренсом Строллом.

«У нас большие амбиции в автоспорте, — заметил Мазепин. — Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы — хотим расширить наше присутствие в «Формуле-1». У нас есть команда «Хайтек», она представлена в «Формуле-4», «Формуле-3» и «Формуле-2». В идеале венцом должна стать команда «Ф1», и мы хотим быть ее владельцем».

Мазепин добавил, что речь идет не обязательно о покупке именно «Хааса», а о любой небольшой команде серии.

«На данный момент ни с кем переговоров не ведем, потому что все взяли паузу и ждут, когда вскроются карты в 2022 году: кто будет успешен, а кто нет, — отметил он. — Если вдруг какие-то небольшие команды станут успешными в следующем сезоне, то стоимость и привлекательность их будет иной».

ШВАРЦМАН СЯДЕТ ЗА РУЛЬ «ХААСА»

«Хаас» в четверг объявил об участии еще одного российского гонщика 22-летнего Роберта Шварцмана в тестах для молодых пилотов «Формулы-1» по окончании сезона. В декабре он сядет за руль машины VF-21 в Абу-Даби.

Шварцман является членом академии «Феррари» и российской автоспортивной программы SMP Racing. Роберт в этом году выступает в «Формуле-2» в составе «Према» и перед двумя заключительными этапами чемпионата занимает третье место.

«Мы с нетерпением ждем тестов с Робертом на «Яс-Марине» в декабре, — приводит слова руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера официальный сайт команды. — Его явно высоко оценивают в «Феррари», поскольку он является частью их гоночной программы с конца 2017 года. Его способности ясно видны, если посмотреть на его выступления в последние несколько сезонов, и в первую очередь на дебют в «Формуле-2» в прошлом году, где он соревновался с двумя нашими нынешними гонщиками Миком Шумахером и Никитой Мазепиным. Мы рады дать Роберту возможность проехать на машине «Формулы-1» и ждем работы с ним в Абу-Даби».

Шварцман уже побывал на базе команды, где должен был пройти подгонку гоночного сиденья.

«Спасибо «Хаасу» за теплый прием сегодня. Не могу дождаться того, чтобы присоединиться к команде на молодежных тестах в Абу-Даби и испытать VF-21», — написал Шварцман в инстаграме.

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Тесты на трассе «Яс-Марина» пройдут 14 и 15 декабря. Для Шварцмана это не дебют в машине «Формулы-1». Он уже принимал участие в тестах после сезона в Абу-Даби в прошлом году в составе «Феррари». Также Роберт несколько раз пилотировал болид итальянской команды 2018 года на частных тестах во Фьорано.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить команды «Хаас» и «Феррари», а также академию пилотов «Феррари» за эту великолепную возможность, — цитирует Шварцмана официальный сайт команды «Хаас». — Это будут мои первые тесты с «Хаасом», и я с нетерпением жду возможности познакомиться с новой командой, ее рабочей атмосферой, а также научиться как можно большему у них. Получить шанс пилотировать в еще одной команде «Формулы-1» — это невероятно, и мне не терпится поработать со всеми».

Пока неизвестно, где Шварцман продолжит карьеру в 2022 году. Ранее он заявлял, что не останется в «Формуле-2».