Безумие в Абу-Даби. Ферстаппен выиграл чемпионат мира на последнем круге

Претенденты на титул стартовали с первого ряда. Хэмилтон, начинавший гонку со второй позиции, выиграл старт у обладателя поула Ферстаппена и вышел в лидеры. Ну а дальше по ходу первого круга произошел крайне спорный момент, который будут обсуждать еще долго.

Макс очень агрессивно атаковал на торможении и успел «просунуть» вперед переднюю часть своего болида. Льюис был вынужден отвернуть, чтобы избежать столкновения и проехать за пределами трассы. Тем не менее, Ферстаппен оказался в состоянии затормозить и вписался в границы трека. Но Хэмилтон оставался впереди. Судьи рассмотрели этот момент и решили, что он не нуждается в расследовании. По их мнению, Льюис не извлек преимущества в этом эпизоде, и ему нет необходимости отдавать позицию.

Далее между претендентами на титул шла тактическая борьба. Ферстаппен поехал на пит-стоп после 13-го круга, и вернулся на трассу пятым позади Ландо Норриса. В «Мерседесе» тут же отреагировали. Хэмилтона позвали в боксы круг спустя, и он оказался вторым позади Серхио Переса. Макс достаточно быстро расправился с Норрисом, потом с чуть большим трудом прошел Карлоса Сайнса и вышел на третье место.

Тем временем Перес, по просьбе «Ред Булла», немного сбросил темп, и начал сдерживать Льюиса. Между ними развернулась красивая борьба.

Хэмилтон все же вышел вперед мексиканца, но Ферстаппен успел сократить отставание до секунды. А Перес, наконец, поехал в боксы. Тем не менее, темп «Мерседеса» был достаточно высоким, и Льюис начал отрываться от своего соперника, когда получил свободное пространство.

В середине гонки главным событием стал вылет с трассы Кими Райкконена. Финский гонщик, завершавший карьеру в Абу-Даби, сломал переднее антикрыло своего «Альфа Ромео». Райкконен сумел добраться до боксов, но больше на трассу не вернулся, поскольку у машины были проблемы с тормозами.

LAP 29/58 Kimi is out 😞 His final F1 race finishes early with reported brake issues - and he's back in the garage #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1

Примерно в тот же момент возникли трудности с переключением передач у «Уильямса» Джорджа Расселла. В своей последней гонке в британской команде он не добрался до финиша.

На 37-м круге сломалась машина у Антонио Джовинацци. Итальянец остановился на трассе, и был активирован режим виртуальной машин безопасности. Ферстаппен воспользовался этим, чтобы заехать на дополнительный пит-стоп за новым «хардом». Хэмилтон не стал посещать боксы. Нидерландец на новом комплекте потихоньку отыгрывал отставание, но явно недостаточно, чтобы навязать борьбу за победу в гонке.

Всё изменилось на 54-м круге гонки. Николас Латифи разбил машину после борьбы с Миком Шумахером, и на трассе появилась машина безопасности.

LAP 54/58



Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers - he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here... WOW#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1