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Безумие в Абу-Даби. Ферстаппен выиграл чемпионат мира на последнем круге

Макс Ферстаппен финишировал выше Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби и завоевал свой первый титул чемпиона мира.
Безумие в Абу-Даби. Ферстаппен выиграл чемпионат мира на последнем круге
12 декабря 2021 19:49
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: "Формула-1"

Претенденты на титул стартовали с первого ряда. Хэмилтон, начинавший гонку со второй позиции, выиграл старт у обладателя поула Ферстаппена и вышел в лидеры. Ну а дальше по ходу первого круга произошел крайне спорный момент, который будут обсуждать еще долго.

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Макс очень агрессивно атаковал на торможении и успел «просунуть» вперед переднюю часть своего болида. Льюис был вынужден отвернуть, чтобы избежать столкновения и проехать за пределами трассы. Тем не менее, Ферстаппен оказался в состоянии затормозить и вписался в границы трека. Но Хэмилтон оставался впереди. Судьи рассмотрели этот момент и решили, что он не нуждается в расследовании. По их мнению, Льюис не извлек преимущества в этом эпизоде, и ему нет необходимости отдавать позицию.

Далее между претендентами на титул шла тактическая борьба. Ферстаппен поехал на пит-стоп после 13-го круга, и вернулся на трассу пятым позади Ландо Норриса. В «Мерседесе» тут же отреагировали. Хэмилтона позвали в боксы круг спустя, и он оказался вторым позади Серхио Переса. Макс достаточно быстро расправился с Норрисом, потом с чуть большим трудом прошел Карлоса Сайнса и вышел на третье место.

Тем временем Перес, по просьбе «Ред Булла», немного сбросил темп, и начал сдерживать Льюиса. Между ними развернулась красивая борьба.

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Хэмилтон все же вышел вперед мексиканца, но Ферстаппен успел сократить отставание до секунды. А Перес, наконец, поехал в боксы. Тем не менее, темп «Мерседеса» был достаточно высоким, и Льюис начал отрываться от своего соперника, когда получил свободное пространство.

В середине гонки главным событием стал вылет с трассы Кими Райкконена. Финский гонщик, завершавший карьеру в Абу-Даби, сломал переднее антикрыло своего «Альфа Ромео». Райкконен сумел добраться до боксов, но больше на трассу не вернулся, поскольку у машины были проблемы с тормозами.

Примерно в тот же момент возникли трудности с переключением передач у «Уильямса» Джорджа Расселла. В своей последней гонке в британской команде он не добрался до финиша.

На 37-м круге сломалась машина у Антонио Джовинацци. Итальянец остановился на трассе, и был активирован режим виртуальной машин безопасности. Ферстаппен воспользовался этим, чтобы заехать на дополнительный пит-стоп за новым «хардом». Хэмилтон не стал посещать боксы. Нидерландец на новом комплекте потихоньку отыгрывал отставание, но явно недостаточно, чтобы навязать борьбу за победу в гонке.

Всё изменилось на 54-м круге гонки. Николас Латифи разбил машину после борьбы с Миком Шумахером, и на трассе появилась машина безопасности.

Ферстаппен воспользовался этим, чтобы поменять шины на «софт», а у Льюиса остался старый «хард». Пока убирали машину Латифи, команды и гоночная дирекция развернули полемику о том, нужно ли давать нескольким круговым, оказавшимся между двумя претендентами на титул, право вернуться в тот же круг. В итоге это было разрешено незадолго до рестарта. Ферстаппен и Хэмилтон оказались рядом. Нидерландец воспользовался своей удачей: на свежих и мягких шинах обогнал своего соперника на последнем 58-м круге, сдержал попытки контратаки и выиграл гонку, завоевав свой первый титул чемпиона мира.

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В конце гонки Перес сошел из-за технических проблем. Это гарантировало победу в Кубке конструкторов «Мерседесу».

Третье место в гонке занял Карлос Сайнс. Его соперники в борьбе за право быть лучшим из остальных в чемпионате Ландо Норрис и Шарль Леклер отстали в Абу-Даби из-за лишних пит-стопов. Это позволило испанцу отыграть две позиции в личном зачете, где он занял пятое место.

Россиянин Никита Мазепин не стартовал в воскресенье из-за положительного теста на COVID-19. Он закончил сезон на последнем 21-м месте в личном зачете.

источник: «Советский спорт»
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