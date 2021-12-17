«Хорошие парни не выигрывают титулы»

Чемпионат мира закончился победой пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, который опередил Льюиса Хэмилтона на заключительном круге Гран-при Абу-Даби после спорного решения дирекции гонки о рестарте.

Комментатор и экс-пилот восьми команд «Ф1» Мартин Брандл в своей колонке на Sky Sports отметил, что хотел бы разделить чемпионство между двумя соперниками:

«Заслуживает ли Макс чемпионство? Конечно. Он лидировал 652 круга, а Льюис 303. Он был лидером чемпионата после 15 из 22 гонок, включая последние семь. Он выиграл 10 гонок против 8 у Льюиса, 18 раз поднимался на подиум против 17. И ему не слишком везло на этом пути, не считая последних нескольких километров, конечно.

Льюис в равной степени заслужил свой восьмой титул, я бы хотел, чтобы они разделили его, если честно. Его чистая скорость, последовательность, решительность, стиль, класс и выносливость, особенно на заключительных этапах, были выдающимися. Он выдал еще один взрывной старт в своем 288-м Гран-при в возрасте почти 37 лет».

Пилот «Альпин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо согласен с мнением, что разделить титул между Ферстаппеном и Хэмилтоном было бы правильно.

«Ферстаппен — чемпион, и завоевание им титула было вопросом времени, — сказал испанец Autosport. — Но в гонке ему повезло. То, что произошло — чистая удача. Если брать весь чемпионат, то любой из двух претендентов мог стать чемпионом.

Если по итогам какого-либо года можно было бы разделить трофей между двумя гонщиками, то этот самый подходящий. Оба выступали выдающимся образом.

Как я уже сказал, Льюис пилотировал на другом уровне, особенно во второй половине чемпионата. Да, у «Мерседеса» был быстрее, однако Валттери не был вторым – это Льюис выдавал такой темп.

Когда проигрываешь чемпионат из-за машины безопасности в последний момент, конечно, немного обидно. Я говорил, что по сезону отдаю маленькое преимущество Максу — в раскладе 51 на 49 , потому что у него было на пару моментов невезения больше, чем у Льюиса.

Иногда новый чемпион привлекательнее в плане зрелищности, чем старый, это хорошо для зрителей. Если когда-нибудь Макс выиграет чемпионат четыре или пять раз, придет кто-то еще — новый пилот, который будет привлекать больше внимания».

Пилот команды «Астон Мартин», четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель сказал, что победа любого из двух участников борьбы за титул была бы заслуженной:

«Я рад за Макса, но мне в большей степени жаль Льюиса. Думаю, что у него была невероятная концовка сезона. Честно говоря, мне было все равно, кто победит, но я думаю, что они оба этого заслуживали. В итоге выиграть мог только один.

Это было напряженное сражение, что хорошо для «Ф1». И, знаете, это так всегда: если удача на твоей стороне – это здорово, если не везет – то нет».

Эксперт The Race, бывший конструктор машин «Ф1» Гэри Андерсон считает, что ФИА следовало сказать свое слово по ходу сезона, когда обстановка в противостоянии Ферстаппена и Хэмилтона стала накаляться:

«Обоих гонщиков можно считать достойными чемпионами, и мы должны поблагодарить их и их команды за этот фантастический сезон, — отметил Андерсон. — Но одному из них было суждено победить, а другой все равно был бы вторым.

Остается лишь пожалеть, что ФИА сказала свое слово только сейчас, в последний момент, а не вмешалась на более ранних стадиях сезона, когда во время противостояния двух соперников впервые полетели искры».

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен в своем блоге на Unibet выразил мнение, что победа «Мерседеса» в Кубке конструкторов несколько уравновешивает ситуацию с поражением Хэмилтона в личном зачете:

«Макс и Льюис — оба чемпионы. У Хэмилтона семь титулов, у Ферстаппена сейчас один. В «Ред Булле» проделали потрясающую работу, чтобы бросить вызов «Мерседесу» в этом году, и чемпионство Макса заслуженное. Льюису не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать рекордный восьмой титул. Думаю, тот факт, что они с Валттери Боттасом принесли «Мерседесу» Кубок конструкторов, приносит некоторое равновесие. Самая большая доля призовых также этому поможет.

Это была самая плотная борьба, которая только может быть. По сезону казалось, что все идет к победе «Ред Булла», пока Льюис не начал свой рывок в конце чемпионата. Его победы в Бразилии, Катаре и Саудовской Аравии показали, почему он является звездой. Я считаю, что он действительно помог команде прибавить».

Основатель и бывший владелец команды «Джордан» в «Ф1» Эдди Джордан выразил мнение, что Хэмилтону мог бы действовать жестче по ходу сезона, и сам позволил Ферстаппену отнять титул.

«Нельзя отказать Ферстаппену в праве на чемпионство, — приводит BBC слова Джордана. — С другой стороны, я думаю, что Хэмилтон «открыл дверь» — позволил столь агрессивному и высокомерному гонщику огорчить себя и отнять титул. Думаю, Льюис слишком долго был любезным и должен снова стать жестче.

Это видно по его языку тела. Послушайте как он говорил после всего, он был таким спортивным. Вся Британия может гордиться тем, что он делает, но хорошие парни не выигрывают титулы, а он стал таким. Льюис – лучший гонщик из тех, кого я когда-либо видел, а я видел много ведущих пилотов. Так что я высоко ценю его».