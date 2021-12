От Мазепина ждут прогресса в 2022-м. Есть ли надежды на улучшение результатов?

Дебют в «Формуле-1» у Никиты Мазепина получился не слишком убедительным даже с учетом возможностей «Хааса». Напарнику по американской команде Мику Шумахеру россиянин проиграл в квалификациях со счетом 2:20. И, в отличие от немца, Никита ни разу не проходил во второй сегмент. В 14 гонках, где оба добирались до финиша, Мазепин оказывался выше Шумахера только три раза.

Многие в «Ф1» сделали неутешительные выводы в отношении россиянина. Экс-пилот «Рено», эксперт BBC Джолион Палмер выбрал лучшим новичком сезона «Формулы-1» Мика Шумахера, подчеркнув его превосходство над напарником.

«Мик проделал отличную работу в ужасно слаборазвитом «Хаасе», уничтожив своего напарника Никиту Мазепина — это было лучшее, что он мог сделать, — сказал Палмер официальному сайту «Формулы-1». — Дважды ему удавалось пробиться во вторую часть квалификации, и это вполне заслуженно. Мне бы хотелось посмотреть, как Мик может выглядеть по сравнению с более сильным напарником. Единственным реальным конкурентом для Мика среди новичков был Юки Цунода, но для Юки этот дебютный сезон получился довольно сложным».

Но настолько ли все плохо, как говорят? Мазепин, объясняя отставание от Шумахера, отмечал: немецкий гонщик имеет гораздо лучшие возможности. Мик входит в академию «Феррари», что позволяет ему работать на высококлассном симуляторе Скудерии. Он помогает лучше готовиться к Гран-при.

Еще в прошлом году было понятно, что «Хаас» будет в плохой форме в 2021-м. И поэтому сезон для Мазепина окажется во многом учебным. Сам россиянин на последнем этапе в Абу-Даби отметил, что прежде всего понял: в «Формуле-1» необходимо напряженно работать для достижения успеха.

«Если говорить непосредственно о пилотировании, то сложно сказать, чему конкретно я научился, поскольку за рулем мы не задумываемся о своих действиях, — приводит f1news слова Мазепина. — Мы не задумываемся о том, что нужно повернуть руль позже или затормозить позже, а действуем подсознательно. Чему я научился, так это тому, что в «Формуле-1» необходима напряженная работа, командная работа. Только так можно добиться прогресса».

Частично слабый результат Мазепина объясняется неудачным шасси. Половину сезона россиянин провел не на той машине, которая испытывалась на тестах. Она досталась Мику, а ему подготовили автомобиль, который, по мнению Никиты, был слишком тяжелым. При этом босс «Хааса» Гюнтер Штайнер говорил, что с его точки зрения шасси одинаковы.

С появлением нового шасси, постройку которого оплатил отец Мазепина, ситуация улучшилась. В гонках Никита стал чуть более конкурентоспособным, чаще навязывал борьбу напарнику, порой у него получались хорошие старты в гонках. Впрочем, реальных шансов сражаться за очки у россиянина, как и у его команды, не было. А в конце сезона с шасси вновь начались проблемы из-за аварий, в которых сам Мазепин не был виноват. Плюс по ходу чемпионата бригада механиков россиянина недосчиталась нескольких инженеров, которые покинули «Хаас». Все этом мешало в течение всего сезона выработать единый подход к настройкам болида, который важен для новичка.

«В этом году мне приходилось пилотировать разные машины, — констатировал россиянин. — Одна из них была тяжелой, и это был худший момент сезона. Кроме того, к плохим моментам можно отнести некоторые ошибки, такие как в гонке в Бахрейне, и на некоторых других этапах, когда у меня не было ощущения того, что я хорошо выступаю. Я слишком старался и терял из-за этого время, как это было в Бразилии, где, как я считаю, были шансы опередить «Уильямс» и выйти во вторую часть квалификации. Лучший момент? Я провел несколько отличных гонок: в Сильверстоуне, в Бразилии и Мехико».

Также в начале года на Мазепина оказывалось повышенное давление из-за скандала в декабре 2020-го, когда в социальных сетях появилось видео, где россиянин хватает девушку за грудь. Но с началом сезона эта история забылась.

На первых этапах новичка критиковали из-за частых разворотов. А в середине сезона у россиянина возникло несколько напряженных моментов на трассе с Миком Шумахером, дело дошло до взаимных упреков в прессе. Но ближе к осени ситуация во взаимоотношениях напарников улучшилась и стабилизировалась.

Последнюю гонку в Абу-Даби Мазепин и вовсе пропустил из-за позитивного теста на ковид. Его результат в чемпионате оказался худшим в истории выступлений российских гонщиков в «Ф1». Сам Никита поставил себе четверку за прохождение испытаний по ходу сезона и тройку за адаптацию.

«Учитывая, через что мне пришлось пройти, я не думаю, что заслуживаю пятерку, ведь пять баллов — это отлично, а я не знаю, что значит отлично, — сказал он. — Сегодня можно думать, что ты отлично справился, а завтра понять, что можно было добиться большего.

Четверка — максимум, который я могу себе поставить за то, как прошел через все испытания. В этом году в какие-то моменты мне было действительно тяжело.

Если оценивать мою адаптацию, то за это я ставлю себе тройку, поскольку это не было моей сильной стороной. Я продолжаю прогрессировать в этой области».

У болельщиков Никиты есть основания рассчитывать на улучшение результатов. В той же «Формуле-2» Мазепину после провала в первый сезон удалось серьезно прибавить во второй. Нечто подобное, пусть и с меньшим разбросом по результатам, случалось с ним и на ранних этапах карьеры в «формулах». Так что от россиянина можно ожидать прогресса в 2022-м, особенно если «Хаас» станет более конкурентоспособным. Кстати, несколько дней назад машина команды успешно прошла краш-тест.

VF-22 preparations firmly on-track ahead of the 2022 season with our new chassis homologated ✅#HaasF1 pic.twitter.com/S4vR68Arso