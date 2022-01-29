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В «Ред Булле» отказались от самостоятельной сборки двигателей «Хонды»

Ранее объявленные австрийской командой планы по силовым установкам существенно поменялись.
В «Ред Булле» отказались от самостоятельной сборки двигателей «Хонды»
29 января 2022 07:14
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Инстаграм Макса Ферстаппена

Поставщик двигателей для «Ред Булла» и ее сателлита «Альфа Таури» в «Формуле 1» компания «Хонда» официально покинула серию по завершении сезона-2021. Однако сотрудничество команд и токийской корпорации не завершилось. В связи с заморозкой на развитие силовых установок, которое вступает в силу с началом сезона-2022, в «Ред Булле» сочли возможным не переключаться на работу с какой-либо другой компанией. Австрийская команда теперь просто оплачивает «Хонде» ее услуги. В том числе развитие двигателя к старту ближайшего чемпионата мира в связи с переходом со стандарта топлива E5 на стандарт E10.

По изначальному плану «Ред Булла», они собирались получать от «Хонды» целиком силовые установки и всю инженерную поддержку только в 2022 году. После специально созданное подразделение Red Bull Powertrains должно было взять инициативу на себя и начать самостоятельно собирать двигатели на базе в Милтон-Кинсе из деталей, полученных от японцев. И одновременно работать над собственным проектом к 2026 году, когда технический регламент по моторам существенно поменяется.

Теперь же автоспортивный босс «Ред Булла» Хельмут Марко сказал, что все будет не так — планы изменились, сообщает Motorsport со ссылкой на австрийский журнал Autorevue. Команда будет получать из Японии силовые установки целиком до конца 2025 года, хотя некоторые детали договоренностей с «Хондой» еще предстоит уточнить.

«Мы нашли совершенно другое решение относительно того, что предусматривалось изначально, — сказал Марко. — Двигатели будут изготавливаться в Японии до 2025 года, мы не будем в этом участвовать вообще. Это означает, что за нами остаются только точечные настройки и калибровки. Таким образом, интеллектуальные права и все остальное останется у японцев. Это важно для 2026 года, так как мы будем считаться новичками».

То есть Марко признал: планы пришлось изменить, чтобы Red Bull Powertrains считались новым поставщиком двигателей Ф1 с 2026 года, а не ранее. Ожидается, что для поощрения участия в чемпионате мира новых производителей силовых установок, в том числе представителей концерна Volksawagen, серия предоставит им привилегии. Например, возможность использовать больший бюджет на двигатели, чем остальным. В такой ситуации ими смогут воспользоваться и в «Ред Булле».

Обновление плана также позволит команде избежать проблем с контролем качества, появление которых нельзя было исключить при сборке силовых установок на ее базе, и дать Red Bull Powertrains возможность полностью сосредоточиться на подготовке к 2026 году. Цех для моторного подразделения будет целиком готов через несколько месяцев, туда уже купили динамометрический стенд от компании AVL.

«Цех начнет работать на полную в мае-июне, — рассказал Марко. — Окончательное решение делать все своими силами было принято при условии «заморозки» двигателей. В противном случае у нас бы не было никаких шансов справиться с этим сложным делом».

Также Motorsport сообщил ранее, что бывший руководитель «Хонды» в Ф1 Масаши Ямамото покинул компанию ради создания собственного консалтингового агентства. Оно должно наладить связи между «Ред Буллой» и японской стороной на ближайшие четыре сезона.

источник: «Советский спорт»
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