«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России, СМИ сообщают о замене Мазепина

«МЕРСЕДЕС» ОСТАЕТСЯ НЕПОБЕДИМЫМ В РОССИИ

«Ф1» заявила, что Россия не будет проводить гонки чемпионата мира из-за разрыва контракта между серией и промоутером.

«Формула-1» может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, — говорится в заявлении на официальном сайте чемпионата. — Это означает, что у России больше не будет гонки в будущем. На прошлой неделе «Ф1» объявляла о невозможности проведения Гран-при России в 2022 году при текущих обстоятельствах».

В этом году этап чемпионата мира должен был в последний раз пройти на Сочи Автодроме. А с 2023 по 2025 год Гран-при России планировалось организовать на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Промоутер этапа компания «Росгонки» сообщила, что вернет в полном объеме деньги за уже проданные билеты на гонку 2022 года, а Сочи Автодром продолжает работу в штатном режиме.

Гран-при России в рамках чемпионата мира «Формулы-1» проводился восемь раз. Все эти гонки выиграла команда «Мерседес». Пять раз победил Льюис Хэмилтон, два раза Валттери Боттас, один — Нико Росберг.

«Ф1» отказалась проводить Гран-при России, «Хаас» может расстаться с Мазепиным

МАЗЕПИН БЛИЗОК К УВОЛЬНЕНИЮ

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, судя по сообщениям СМИ, досрочно завершит карьеру в «Формуле 1» после единственного сезона.

Журналист Diario UF Серхио Родригес написал в твиттере, что на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта Мазепина уже не будет. В «Хаасе» его заменит резервный пилот Пьетро Фиттипальди. Аналогичную информацию о смене россиянина на бразильца сообщила также немецкая версия Sky.

Сама команда «Хаас», напоминая о предстоящих тестах, опубликовала в твиттере фотографию машины Фиттипальди с Гран-при Сахира-2020.

🇧🇭 One week and we’ll be back on track for Pre-Season testing in Bahrain 😊#HaasF1 pic.twitter.com/cQIoqeAWiP