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«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России, СМИ сообщают о замене Мазепина

Этапов серии в Сочи или Ленинградской области в ближайшие годы не предвидится.
«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России, СМИ сообщают о замене Мазепина
04 марта 2022 08:49
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: "Формула-1"

«МЕРСЕДЕС» ОСТАЕТСЯ НЕПОБЕДИМЫМ В РОССИИ

«Ф1» заявила, что Россия не будет проводить гонки чемпионата мира из-за разрыва контракта между серией и промоутером.

«Формула-1» может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, — говорится в заявлении на официальном сайте чемпионата. — Это означает, что у России больше не будет гонки в будущем. На прошлой неделе «Ф1» объявляла о невозможности проведения Гран-при России в 2022 году при текущих обстоятельствах».

В этом году этап чемпионата мира должен был в последний раз пройти на Сочи Автодроме. А с 2023 по 2025 год Гран-при России планировалось организовать на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Промоутер этапа компания «Росгонки» сообщила, что вернет в полном объеме деньги за уже проданные билеты на гонку 2022 года, а Сочи Автодром продолжает работу в штатном режиме.

Гран-при России в рамках чемпионата мира «Формулы-1» проводился восемь раз. Все эти гонки выиграла команда «Мерседес». Пять раз победил Льюис Хэмилтон, два раза Валттери Боттас, один — Нико Росберг.

«Ф1» отказалась проводить Гран-при России, «Хаас» может расстаться с Мазепиным

МАЗЕПИН БЛИЗОК К УВОЛЬНЕНИЮ

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, судя по сообщениям СМИ, досрочно завершит карьеру в «Формуле 1» после единственного сезона.

Журналист Diario UF Серхио Родригес написал в твиттере, что на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта Мазепина уже не будет. В «Хаасе» его заменит резервный пилот Пьетро Фиттипальди. Аналогичную информацию о смене россиянина на бразильца сообщила также немецкая версия Sky.

Сама команда «Хаас», напоминая о предстоящих тестах, опубликовала в твиттере фотографию машины Фиттипальди с Гран-при Сахира-2020.

Тогда в Бахрейне бразилец заменял в «Хаасе» француза Ромена Грожана, который пропускал гонку из-за повреждений, полученных в аварии со взрывом на предыдущем этапе.

Впрочем, по данным Bild, основным претендентом на место Мазепина является Антонио Джовинацци. Итальянец еще в прошлом году выступал за «Альфа Ромео» в «Ф1», но по окончании сезона перешел в команду «Драгон-Пенске» в «Формуле E», где провел уже три гонки. Не исключено, что Фиттипальди примет участие только в тестах, а Джовинацци сядет за руль «Хааса» уже на старте нового чемпионата.

Чуть ранее британская автоспортивная федерация Motorsport UK приостановила на территории Соединенного Королевства действие лицензий, выданных Российской автомобильной федерацией и Белорусской автомобильной федерацией. Командам из этих стран запрещено подавать заявки на выступления в автоспортивных соревнованиях на территории Великобритании, а гонщики и официальные лица не допускаются к участию в них. Также на мероприятиях не разрешается использование национальных символов, цветов или флагов России и Беларуси на форме, экипировке и машинах.

Подчеркивается, что решение принято после всесторонних консультаций с правительством Соединенного Королевства и национальными спортивными руководящими органами.

Так что даже если бы российские или белорусские спортсмены успешно оспорили его в ФИА или другом органе, проблем с визами им все равно было бы не избежать.

Это автоматически поставило под угрозу участие Никиты Мазепина в Гран-при Великобритании «Ф1» в Сильверстоуне, а также Александра Смоляра в этапе «Ф3» и Ирины Сидорковой в этапе серии W на той же трассе.

Как сообщает RacingNews365.com, Сидоркова не выступит на ближайших тестах серии W в Барселоне на нынешней неделе. Теперь под вопросом и ее участие в сезоне в целом.

источник: «Советский спорт»
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