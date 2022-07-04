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Сайнс добыл первую победу, Шумахер первые очки, Хэмилтон рекордный подиум

В мире Формулы-1 бытует поверье, что юбилейные гонки обычно проходят неудачно. Впрочем, из каждого правила есть исключения. Например, Дженсон Баттон, который выиграл в Венгрии, проводя 200-ю гонку в карьере. В минувшие выходные таких исключений стало больше, когда пилот «Феррари» Карлос Сайнс сначала впервые в своей карьере выиграл квалификацию, а затем и свой первый Гран-при.
Сайнс добыл первую победу, Шумахер первые очки, Хэмилтон рекордный подиум
04 июля 2022 09:27
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

Первый ряд стартового поля пилот «Феррари» делил с лидером чемпионата, действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном. В субботу побороться за поул голландцу помешал разворот Шарля Леклера на последнем быстром круге. Впрочем и второе стартовое место давало массу возможностей бороться за победу.

Так и получилось. В первый поворот Ферстаппен вошел лидером гонки, но его лидерство продолжилось недолго, потому что позади лидеров развернулась драма. Произошло касание колес машин Джорджа Расселла и Пьера Гасли, потеря управления «Мерседесом», которого отбросило на «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Машина китайского гонщика несколько раз перевернулась, пролетела зону безопасности, барьер из шин и ударилась о сетку, отделявшую трассу от зрителей.

Позади них замедлился Алекс Албон, в которого врезался Себастьян Феттель. «Уильямс» Албона развернуло, ударило в стену, отбросило на «Альпин» Окона, после чего ехавший позади Юки Цунода врезался в Албона.

Фото: fia.com

Авария

Руководство гонки сразу остановило ее красными флагами. Цунода и Окон своим ходом добрались до боксов, Расселл и Албон самостоятельно покинули машины, а Чжоу понадобилась помощь медиков, чтобы быть извлеченным из того, что осталось от «Альфа Ромео».

В итоге Чжоу и Албона отправили в медцентр для обследования, которое показало, что повышенные нормы безопасности в «Формуле-1» в очередной раз спасли жизни пилотов. Оба гонщика отделались ушибами, обошлось без переломов и сотрясений.

На удаление последствий аварии, а затем и протестующих из движения Just Stop Oil, которые прорвались на трассу и попытались заблокировать ее, организатором потребовалось около часа, после чего был объявлен рестарт. Поскольку на тот момент гонщики не преодолели ни одного круга, стартовали все с квалификационных позиций. Механикам удалось починить машины Цуноды и Окона и отправить их в борьбу.

Фото: fia.com

Гонка

На рестарте Сайнс показал Ферстаппену, что урок старта усвоен. Испанец успешно отбил атаку чемпиона и возглавил гонку. Ферстаппен продолжил прессинговать и на 10-м круге вынудил Сайнса ошибиться. Тот вылетел в зону безопасности, потерял скорость, а голландец этим воспользовался. Но через пару кругов машина Ферстаппена потеряла скорость. Пилот «Ред Булл» отправился в боксы, сменив шины, что не помогло исправить ситуацию. В команде подтвердили – задняя часть машины повреждена, и бороться за победу невозможно.

Две «Феррари» уверенно ехали вперед, позади них держался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. И не просто сохранял темп, но и сокращал отставание. В «Феррари» словно подыграли оппонентам, разрешив своим пилотам бороться. Пока Леклер прессинговал Сайнса, к ним все ближе подъезжал Хэмилтон, который после пит-стопов обоих гонщиков «Феррари», возглавил гонку.

Вскоре Леклер по команде из боксов обошел Сайнса в борьбе за второе место. В «Мерседес» не обошлось без ошибок. Заминка при замене колеса стоила Льюису нескольких секунд и места на трассе. Британец вернулся позади пилотов «Феррари».

На 39-м круге на машине Окона возникли проблемы. Машина потеряла скорость и остановилась на стартовой прямой, что вызвало появление «сейфти-кара». Синхронный пит-стоп в «Феррари» делать не стали, оставив лидировавшего монегаска на более жестких шинах, в то время как Сайнс получил комплект мягких.

«Мы решили позвать на пит-стоп Карлоса, ведь Шарль в тот момент лидировал», - объяснил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

Как следствие, на рестарте Сайнс обогнал Леклера. На 46-м круге пока Перес и Леклер боролись между собой, их обоих обогнал Хэмилтон, но к концу круга статус-кво был восстановлен. На 48-м круге Хэмилтон смог пройти Леклера в борьбе за третье место.

Фото: fia.com

Карлос Сайнс

Сайнс уверенно довел дело до своей первой победы, Перес принес важные очки для «Ред Булл», а Хэмилтон завоевал рекордный подиум. Он для него стал 13-м в Сильверстоуне, и британец побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме.

Четвертым финишировал Леклер, у которого есть все причины провести серьезный разговор с руководством Скудерии. В десятке лучших финишировали Фернандо Алонсо, Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Мик Шумахер, завоевавший первые очки в карьере, Себастьян Феттель, Кевин Магнуссен.

Следующий этап чемпионата состоится 8-10 июля в Австрии.

источник: «Советский спорт»
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В мире Формулы-1 бытует поверье, что юбилейные гонки обычно проходят неудачно. Впрочем, из каждого правила есть исключения. Например, Дженсон Баттон, который выиграл в Венгрии, проводя 200-ю гонку в карьере. В минувшие выходные таких исключений стало больше, когда пилот «Феррари» Карлос Сайнс сначала впервые в своей карьере выиграл квалификацию, а затем и свой первый Гран-при.
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