Система защиты Halo: от критики до спасенных жизней

Говоря о требованиях безопасности к машине, многие гонщики с горечью замечают, что за каждым нововведением стоит чья-то жизнь, а порой и не одна. Система безопасности Halo в этом плане – не исключение.

В 2009 году на глазах у друзей и родителей сын чемпиона мира 1964 года Джона Сертиза Генри в воскресной гонке «Формулы-2» получает смертельные травмы после удара в голову оторвавшего колеса от машины Джека Кларка.

В 2009 году пружина от машины Рубенса Баррикелло прилетела в шлем его соотечественника Фелипе Массы. Тогда Масса чудом выжил.

В 2010 году в «Формуле-1» на Гран При Абу Даби столкновение между Михаэлем Шумахером и Витантонио Льюцци едва не закончилось трагедией, и вновь лишь чудо спасло от травмы головы семикратного чемпиона мира.

В 2015 году чуда не произошло. Фрагмент носового обтекателя от другой машины ударил в шлем Джастина Уилсона на гонках Индикар. Травмы оказались смертельными.

Так или иначе, но вопрос защиты головы пилота становился все острее. Был предложен ряд решений, и в «Формуле-1» решили остановиться на концепции Halo. Еще на этапах апробации концепция вызывала немало критики.

Утверждалось, что нововведение ухудшает обзор пилоту, мешает быстрой эвакуации, и вообще делает похожим машину на резиновые шлепанцы. Но после ряда инцидентов голоса критиков приутихли, а затем умолкли совсем.

Одним из пилотов, которые обязаны жизнью нововведению, стал Роман Грожан. В 2020 году на Гран-При Бахрейна именно обод отвел металлическую пластину, которая могла стать смертельной для французского пилота. «Несколько лет назад я не поддерживал Halo, но теперь думаю, что это одна из величайших вещей, которая есть в «Формуле-1». Без нее я бы не мог говорить с вами сегодня», - сказал в 2020 году Грожан, находясь в больничной палате.

В минувшие выходные в Сильверстоуне число пилотов, обязанных жизнью этой системе выросло как минимум на два человека. В воскресной гонке «Формулы-2» в связке 17-го и 18-го поворотов представитель Израиля Рон Ниссани вытеснил норвежца Денниса Хаугера на траву, после чего машина последнего потеряла управление, ее подкинуло на поребрике и отбросило в машину Ниссани, который как раз проезжал поворот. Удар пришелся в кокпит машины израильского пилота. И не будь Halo, то удар пришелся бы в голову гонщика.

А через пару часов дебютант «Формулы-1» пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй пару сотен метров скользил на Halo по асфальту, когда задний обруч безопасности разрушился при ударе.

«Со мной все в порядке. Система Halo спасла меня сегодня. Спасибо всем за добрые пожелания», – написал китайский пилот в своем Twitter.

После гонки в Великобритании президент Ассоциации пилотов (GPDA) бывший гонщик «Формулы-1» Александр Вурц обратился к президенту FIA с призывом ввести дополнительные меры безопасности.