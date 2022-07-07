ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Укрощение австрийского «красного быка»

Чемпионат в «Формуле-1» близится к своему экватору. Австрийский этап, проходящей на трассе «Ред Булл Ринг» - как раз 11-й из 22-х. До летнего перерыва командам потом останется провести еще гонки в Франции и Венгрии.
Укрощение австрийского «красного быка»
07 июля 2022 20:56
автор: Александр Евграфов
автор фото: adt.by

В АВСТРИИ ВНОВЬ ДВЕ ГОНКИ

Два прошлых года из-за пандемии австрийская трасса принимала у себя сдвоенные этапы. В этом году гонок на «Ред Булл Ринге» будет тоже две, но в рамках одного этапа. Помимо воскресной здесь впервые пройдет еще и спринтерская, по итогам которой распределятся места на стартовой решетке. Плюс дополнительные очки в личном зачете.

Круг на австрийской трассе – один из самых коротких в чемпионате, всего десять поворотов, а потому плотность результатов в квалификации будет высокой. На трассе немало мест для обгона. Прогноз погоды обещает переменную облачность и вероятность дождя. Все это обещает зрелищную борьбу.

«РЕД БУЛЛ» ОКРЫЛЯЕТ

Сомневаться не приходиться в том, что большая часть трибун на «Ред Булл Ринге» будет окрашена в оранжевые цвета. Болельщики из Нидерландов не преминут возможностью поддержать своего кумира, действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на домашнем для его команды этапе. Ферстаппен приехал в Австрию, опережая своего ближайшего преследователя - напарника Серхио Переса на 34 очка. Кто-нибудь верит, что Перес сможет (и будет) бороться за чемпионство? Леклера же от Ферстаппена отделяет 43 очка.

Гонка в Великобритании для Ферстаппена не сложилась. В квалификации ему помешал разворот Леклера и появившиеся желтые флаги, а в гонке его машина была повреждена, и он не смог бороться за победу. Нет сомнений, что в Австрии Ферстаппен попытается взять реванш, чтобы в ранге лидера чемпионата отправиться в конце июля на летние каникулы. Тем более, что обе гонки в Австрии прошлом сезоне выиграл как раз Ферстаппен.

ФЕРРАРИ: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В Сильверстоуне «Феррари» отпраздновали победу. Но от нее осталось необычное послевкусие. Вроде бы команда набирает очки, побеждает, но болельщики не могут отделаться от ощущения, что делается это скорее вопреки. Неоднозначные командные решения на мостике Скудерии едва не лишили ее победы в Великобритании. Усиливающееся непонимание действий у пилотов (в частности у Леклера) тоже не способствует улучшению атмосферы. Команда, лидировавшая после трех первых этапов чемпионата, потом провалилась. И сейчас между «Ред Булл» и «Феррари» в командном зачете 63 очка. А позади уже маячит набирающий ход «Мерседес». В Скудерии понимают: если что-то не изменить, то вместо борьбы за победу в Кубке конструкторов придется защищать второе место.

«МЕРСЕДЕС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БОРЬБУ?

Главный инженер команды Эндрю Шовлин после гонки в Великобритании заявил, что концепция W13 серьезно изменилась, несмотря на то, что внешность осталась той же. О том, что «Мерседес» готов вернуться в борьбу, свидетельствуют результаты. Подиум в Сильверстоуне – отличная мотивация для семикратного чемпиона мира, начавшего забывать вкус победного шампанского. Да и для его напарника Джорджа Расселла – возможность показать, что молодость может опережать класс.

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ АВСТРИИ (время московское)

8 июля. 14:30. Первая практика
8 июля. 18:00. Квалификация
9 июля 13:30 Вторая практика
9 июля 17:30 Спринт
10 июля 16:00 Гонка

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Укрощение австрийского «красного быка»
Укрощение австрийского «красного быка»
Чемпионат в «Формуле-1» близится к своему экватору. Австрийский этап, проходящей на трассе «Ред Булл Ринг» - как раз 11-й из 22-х. До летнего перерыва командам потом останется провести еще гонки в Франции и Венгрии.
07.07.2022 20:56
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Система защиты Halo: от критики до спасенных жизней
Система защиты Halo: от критики до спасенных жизней
Как критикуемое нововведение «Формулы-1» спасало жизни гонщикам.
07.07.2022 20:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Сайнс добыл первую победу, Шумахер первые очки, Хэмилтон рекордный подиум
Сайнс добыл первую победу, Шумахер первые очки, Хэмилтон рекордный подиум
В мире Формулы-1 бытует поверье, что юбилейные гонки обычно проходят неудачно. Впрочем, из каждого правила есть исключения. Например, Дженсон Баттон, который выиграл в Венгрии, проводя 200-ю гонку в карьере. В минувшие выходные таких исключений стало больше, когда пилот «Феррари» Карлос Сайнс сначала впервые в своей карьере выиграл квалификацию, а затем и свой первый Гран-при.
04.07.2022 09:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен обыграл «Феррари» в Майами
Ферстаппен обыграл «Феррари» в Майами
Прошлогодний чемпион мира выиграл третью гонку в сезоне-2022.
09.05.2022 09:05
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Леклер выиграл квалификацию в Майами после ошибки Ферстаппена
Леклер выиграл квалификацию в Майами после ошибки Ферстаппена
«Феррари» займет первый ряд на старте гонки на трассе во Флориде.
08.05.2022 10:12
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Новинки «Мерседеса» и необычный асфальт
Новинки «Мерседеса» и необычный асфальт
Главные интриги первого в истории Гран-при Майами «Формулы-1».
06.05.2022 18:28
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
«Мерседес» пообещал обновить машину к Гран-при Майами
«Мерседес» пообещал обновить машину к Гран-при Майами
Немецкая команда рассчитывает постепенно справиться с проблемами и раскрыть потенциал болида W13.
30.04.2022 10:41
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
У «Формулы-1» возникли проблемы с гоночными директорами из-за ковида
У «Формулы-1» возникли проблемы с гоночными директорами из-за ковида
В качестве возможной замены на Гран-при Майами рассматривают даже уволенного в межсезонье Майкла Маси.
28.04.2022 22:16
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Ферстаппен первым в «Ф1» набрал 34 очка за этап
Ферстаппен первым в «Ф1» набрал 34 очка за этап
Занимательная статистика Гран-при Эмилии-Романьи-2022.
27.04.2022 10:37
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Ошибка Леклера напомнила неудачи Феттеля в «Феррари»
Ошибка Леклера напомнила неудачи Феттеля в «Феррари»
Главные итоги Гран-при Эмилии-Романьи.
26.04.2022 09:32
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Шест Трусовой, бокс Загитовой и «Институт китайского медведя» имени Щербаковой. Межсезонье в фигурном катании
Нынешнее лето ознаменовалось каким-то небывалым обострением интереса наших фигуристок к другим видам спорта.
Экспрессы на Уимблдон приносят миллионы! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Матч ТВ» против РПЛ: Кубок раздора
Возможный запуск в новом футбольном сезоне Кубка РПЛ может спровоцировать конфликт с непредсказуемыми последствиями.
«Моя задача — чтобы РПЛ перестали считать лигой приколов». Александр Алаев — о своей работе
Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопросы журналистов после своего ухода с поста президента Первой лиги.
Почему Капризов срочно улетел из России в США? Похоже, кто-то заигрался «в солдатиков»
История с призывом в армию Ивана Федотова, судя по всему, стала лишь верхушкой айсберга, который может раздавить весь наш хоккей.
Удар молнией. Как Илья Ковальчук одним броском свел Россию с ума
Продолжаем юбилейную серию публикаций о самых ярких личностях и победах за 30-летнюю историю российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших хоккеистов в финале ЧМ-2008 с канадцами.
«Желаю Абаскалю успеха, но не в матче с «Зенитом». Семак — о Суперкубке России против «Спартака»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России-2022.
Роналду и «МЮ»: уйти нельзя остаться
Одной из главных трансферных мыльных опер лета-2022 - ситуация с вероятным уходом из «МЮ» Криштиану Роналду.
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика