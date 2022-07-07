Укрощение австрийского «красного быка»

В АВСТРИИ ВНОВЬ ДВЕ ГОНКИ

Два прошлых года из-за пандемии австрийская трасса принимала у себя сдвоенные этапы. В этом году гонок на «Ред Булл Ринге» будет тоже две, но в рамках одного этапа. Помимо воскресной здесь впервые пройдет еще и спринтерская, по итогам которой распределятся места на стартовой решетке. Плюс дополнительные очки в личном зачете.

Круг на австрийской трассе – один из самых коротких в чемпионате, всего десять поворотов, а потому плотность результатов в квалификации будет высокой. На трассе немало мест для обгона. Прогноз погоды обещает переменную облачность и вероятность дождя. Все это обещает зрелищную борьбу.

«РЕД БУЛЛ» ОКРЫЛЯЕТ

Сомневаться не приходиться в том, что большая часть трибун на «Ред Булл Ринге» будет окрашена в оранжевые цвета. Болельщики из Нидерландов не преминут возможностью поддержать своего кумира, действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на домашнем для его команды этапе. Ферстаппен приехал в Австрию, опережая своего ближайшего преследователя - напарника Серхио Переса – на 34 очка. Кто-нибудь верит, что Перес сможет (и будет) бороться за чемпионство? Леклера же от Ферстаппена отделяет 43 очка.

Гонка в Великобритании для Ферстаппена не сложилась. В квалификации ему помешал разворот Леклера и появившиеся желтые флаги, а в гонке его машина была повреждена, и он не смог бороться за победу. Нет сомнений, что в Австрии Ферстаппен попытается взять реванш, чтобы в ранге лидера чемпионата отправиться в конце июля на летние каникулы. Тем более, что обе гонки в Австрии прошлом сезоне выиграл как раз Ферстаппен.

ФЕРРАРИ: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В Сильверстоуне «Феррари» отпраздновали победу. Но от нее осталось необычное послевкусие. Вроде бы команда набирает очки, побеждает, но болельщики не могут отделаться от ощущения, что делается это скорее вопреки. Неоднозначные командные решения на мостике Скудерии едва не лишили ее победы в Великобритании. Усиливающееся непонимание действий у пилотов (в частности у Леклера) тоже не способствует улучшению атмосферы. Команда, лидировавшая после трех первых этапов чемпионата, потом провалилась. И сейчас между «Ред Булл» и «Феррари» в командном зачете 63 очка. А позади уже маячит набирающий ход «Мерседес». В Скудерии понимают: если что-то не изменить, то вместо борьбы за победу в Кубке конструкторов придется защищать второе место.

«МЕРСЕДЕС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БОРЬБУ?

Главный инженер команды Эндрю Шовлин после гонки в Великобритании заявил, что концепция W13 серьезно изменилась, несмотря на то, что внешность осталась той же. О том, что «Мерседес» готов вернуться в борьбу, свидетельствуют результаты. Подиум в Сильверстоуне – отличная мотивация для семикратного чемпиона мира, начавшего забывать вкус победного шампанского. Да и для его напарника Джорджа Расселла – возможность показать, что молодость может опережать класс.

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ АВСТРИИ (время московское)

8 июля. 14:30. Первая практика

8 июля. 18:00. Квалификация

9 июля 13:30 Вторая практика

9 июля 17:30 Спринт

10 июля 16:00 Гонка