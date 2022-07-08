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Сидоркова: так и не смогла пройти идеально шестой поворот этой трассы

Сделаем круг по «Ред Булл Ринг» (здесь в этот уик-энд пройдут «королевские гонки») вместе с российской гонщицей Ириной Сидорковой.
Сидоркова: так и не смогла пройти идеально шестой поворот этой трассы
08 июля 2022 11:28
автор: Александр Евграфов

ОБГОНЯТЬ МОЖНО СМЕЛО!

Трасса «Ред Булл Ринг» в календаре «Формулы-1» - одна из самых коротких, всего десять поворотов. Но несмотря на кажущуюся простоту, трасса весьма интересна и на ней немало мест, где можно обгонять. Об этом российская гонщица Ирина Сидоркова рассказала журналисту «Советского спорта». В июле 2021 года на втором этапе Серии W на трассе «Ред Булл Ринг» она финишировала второй, стартовав с шестой позиции.

ПОВОРОТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

- «Ред Булл Ринг» - очень интересная трасса, несмотря на то, что выглядит маленькой и скучной. На самом деле, она очень веселая и разнообразная. В первую очередь потому, что на ней присутствуют повороты разного типа. Есть быстрые, скоростные, есть подъемы, есть спуски. Даже медленный поворот есть. Например, второй.

Интересный в прохождении третий поворот. Там торможение получается сразу под горку, а разгон идет уже в горку.

Далее отмечу мой самый нелюбимый поворот на этой трассе. Нелюбимый не потому, что он какой-то плохой. Мне он нравится, потому что он трудный. Нелюбимый - потому, что за два этапа у меня так и не получилось пройти его идеально. Это шестой поворот. Он очень интересный в плане прохождения. Как мне показалось, самый трудный.

Любимая часть трассы у меня – это последние два поворота, мне безумно нравится, как вела себя в них формульная машина. Не могу описать эти чувства, но там чувствовала невероятную уверенность в том, что я делаю. И это получалось быстро, - рассказала Сидоркова.

ПРОГНОЗ НА ЭТАП

- Я не могу сказать, что пристально и внимательно смотрю полностью все гонки «Формулы-1». У меня есть этапы РСКГ, другие мероприятия. Я знаю, что мощная поддержка у Макса Ферстаппена, возможно, что он и победит. Но не стоит списывать Леклера, Сайнса, Переса, Хэмилтона. В этом году интересный сезон, в нем очень тяжело прогнозировать победителя.

источник: «Советский спорт»
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Сделаем круг по «Ред Булл Ринг» (здесь в этот уик-энд пройдут «королевские гонки») вместе с российской гонщицей Ириной Сидорковой.
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